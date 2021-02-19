Kamu ve özel sektörde öğrenci stajları başlıyor: 50 bin gence staj fırsatı... Staj başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Staj Seferbirliği' programıyla 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı sağlanması hedefleniyor.
Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin 'Senin için Seferbiriz' teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik 'Staj Seferbirliği' programı için başvurular 22 Şubat'ta başlayacak.
Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan programda, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.