Kamu ve özel sektörde öğrenci stajları başlıyor: 50 bin gence staj fırsatı... Staj başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan programda, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.