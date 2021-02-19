SÜT PARASI

Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ismi ile emzirme parası doğumun ardından bir defaya mahsus olarak ödenir.

ÇEYİZ PARASI

Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.