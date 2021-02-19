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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 11:31
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    • 19.02.2021 11:31
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    Devlet desteği kapsamında yüzlerce TL almak mümkün! 2021 Çalışan, çalışmayan, öğrenci, , ve kadınlara özel yardımlar!

    Devletin sağladığı çok sayıda maddi destek ödemeleri bulunuyor. Bu 2021 yılında da devam etmektedir. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Çalışan, çalışmayan hasta olan, , çiftçi, öğrenci ve kadınlara özel yapılan devlet destekleri bulunuyor. , ve bakım parası en çok ihtiyaç duyulan yardım türlerinden sayılıyor. Peki, neler; devlet kimlere yardım ediyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Devlet desteği kapsamında yüzlerce TL almak mümkün!

    Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar muhakkak mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle veya direk olarak vatandaşlara destek için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Devletin sağladığı çok sayıda teşvik ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Özel başvuru koşulları ile sağlanan bu desteklerden faydalanmak için ayrıca genel koşullara da haiz olunması gerekiyor. Peki devlet desteklerinden, teşvik ödemelerinden kimler nasıl faydalanır? İşte konu hakkında detaylar...

    DEVLETTEN ALINABİLECEK DESTEKLER NELERDİR?

    Çeyiz yardımı, Nakit para yardımı, Engelli yardımı, Yakacak Yardımı, Evde bakım parası, Yaşlılık maaşı, Elektrik Fatura Desteği, Cenaze yardımı, Doğum parası, süt parası, Rapor parası, Barınma desteği, Pandemi destek ödemesi, Kırsal kalkınma hibeleri, Eğitim Yardımı, Hayvancılık yatırımlarına devlet hibesi, Teknoloji odaklı yatırım hibeleri.

    ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

    Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.

    Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

        DOĞUM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk ailelere 300 TL ödeme yapılır. Bu tarihten sonra doğmuş ikinci çocuk ise ödeme tutarı 400 TL olur. Eğer aile Mayıs 2015 tarihinden sonra üçüncü veya daha fazla çocuğunu dünyaya getirmişse ödeme tutarı 600 TL ödeme alır. Yani bir aile 1300 TL'ye varan ödeme almış olur. Doğum parası yardımları için başvurular ise çocuğun kimlik çıkarması aşamasında yapılır. Bu aşamada yapılmadıysa başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden bildirilebilir.

        SÜT PARASI

        Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ismi ile emzirme parası doğumun ardından bir defaya mahsus olarak ödenir.

        ÇEYİZ PARASI

        Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.

        2022 AYLIĞI YARDIMI

        65 yaş aylığı, engelli aylığı ve silokozis aylığı olarak ödenen paralar 2022 aylığı yardımı başlığı altında ödeniyor. 2022 aylığı şartları arasında ise 2019 yılı için hane halkı kişi başına düşen gelirin 609 lirayı aşmaması şartı aranıyor.

        Yapılan ödemeler ile 65 yaş maaşı olarak 606 lira engellilere ise engel oranlarına göre 483 lira ile 724 lira arasında düzenli maaş ödemesi yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI

        Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olup bu nedenle başvurular da kurum tarafından kabul edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri üzerinden kabul edilmektedir.

        Evde bakım başvurusu için ilk adım olarak SYDV'lerden alınan sevk ile bakanlığın yetki verdiği sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Ardından ücretsiz olarak verilen sağlık raporu ile bu raporda belirtilen engellilik oranı üzerinden muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve ardından engelli aylığı bağlanıyor.

            YARDIMA MUHTAÇ ENGELLİ İÇİN 818 TL YARDIM!

            Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca 2020 yılında bir diğer büyük destek muhtaç engellilere yönelik yapılmaktadır. %40 ve üzeri, SGK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetim ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL tutarında ödeme yapmaktadır.

            ELEKTRİK FATURASI YARDIMI

            İhtiyaç sahiplerinin 80 liralık elektrik yardımı kapsamında 150 KW saatlik elektrik faturalarının aylık ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Elektrik faturası yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan devletten sosyal yardım alan kişileri işaret etmişti. Sosyal yardımdan kasıt yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylığı alan kişiler olurken bu da yaklaşık 2.5 milyon kişiyi kapsıyor.

            Yani evde bakım aylığı alan kişiler, yaşlılık aylığı alan kişiler ve engelli maaşı alan kişiler için devletin elektrik yardımı alma imkanı doğmuş oldu. Devlet özellikle de kış günlerinde artan elektrik faturalarına ortak olarak aylık geçimlerinde son derece büyük sıkıntılar yaşayan kişilere destek olmuş oldu.

            MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

            Askerlik görevi için silah altına alınan kişilerin evli ise nikahlı eşlerine, değilse annesi ve babasına aylık 275 lira muhtaç asker ailesi maaşı ödeniyor. Muhtaç asker yardımı olarak 18 yaşından küçük çocuğu olan askerler için de ailesinin muhtaç olması durumunda çocuk başına devlet 100 lira maaş ödüyor.

            EŞİ VEFAT EDEN DUL KADINLARA ÖDENEN DEVLET YARDIMI

            Dul kadınlara devlet muhtaç olmaları durumunda dul kadın yardımları kategorisinde devlet aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira ödeme yapıyor.

            RAPOR PARASI YARDIMI

            İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

            Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

            PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ (1000 TL)

            Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.

                ŞARTLI EĞİTİM DESTEĞİ NEDİR? NASIL ALINIR?

                Bir diğer adı şart eğitim yardımı olan Şartlı Eğitim Desteği'nde ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL, liseye giden kız çocukları için aylık 60 TL, erkek çocukları için 50 TL'dir.Ödemeler iki aylık olarak PTT hesaplarına yapılır. Yardımdan faydalanabilmek için hanede yaşaya hiç kimsenin SGK kaydının olmaması gerekir.

                HAYVANCILIK YATIRIMLARINA DEVLET HİBESİ

                Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir.
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                Haberler Ekonomi Devlet desteği kapsamında yüzlerce TL almak mümkün! 2021 Çalışan, çalışmayan, öğrenci, engelli, yaşlı ve kadınlara özel yardımlar!