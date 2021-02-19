Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar muhakkak mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle veya direk olarak vatandaşlara destek için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Devletin sağladığı çok sayıda teşvik ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Özel başvuru koşulları ile sağlanan bu desteklerden faydalanmak için ayrıca genel koşullara da haiz olunması gerekiyor. Peki devlet desteklerinden, teşvik ödemelerinden kimler nasıl faydalanır? İşte konu hakkında detaylar...
DEVLETTEN ALINABİLECEK DESTEKLER NELERDİR?
Çeyiz yardımı, Nakit para yardımı, Engelli yardımı, Yakacak Yardımı, Evde bakım parası, Yaşlılık maaşı, Elektrik Fatura Desteği, Cenaze yardımı, Doğum parası, süt parası, Rapor parası, Barınma desteği, Pandemi destek ödemesi, Kırsal kalkınma hibeleri, Eğitim Yardımı, Hayvancılık yatırımlarına devlet hibesi, Teknoloji odaklı yatırım hibeleri.
ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI
Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.
Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.