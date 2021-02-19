BİM 19 Şubat aktüel kataloğuyla bugün satışa sunulan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Keymart Nofrost Buzdolabı, Fakir 4 Ürün 1 Arada Çeyiz Paketi, Coco Kapı Önü Paspası, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte BİM 19 Şubat aktüel kataloğu

BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

İŞTE DİĞER ÜRÜNLER;