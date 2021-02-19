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    • 19.02.2021 11:54
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    • 19.02.2021 11:58
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    nda eve özel sürpriz indirimler! PUBG ürünleri arasında neler var?

    nda eve özel sürpriz indirimler sabah saatleriyle birlikte tercih edilmeye başlandı. PUBG oynayanlara özel pek çok ürünün bulunduğu kataloğda Dijitsu 55 inç UHD Smart TV, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Pubg Revolver Dart Atan, Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 32 cm, Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı ve Kumtel Cam Davlumbaz dikkat çeken ürünler arasındaki yer aldı. Peki, PUBG ürünleri arasında neler var? İşte ürün listesi

    takvim.com.tr
    BİM 19 Şubat aktüel kataloğu eve özel sürpriz indirimler!

    BİM 19 Şubat aktüel kataloğuyla bugün satışa sunulan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Keymart Nofrost Buzdolabı, Fakir 4 Ürün 1 Arada Çeyiz Paketi, Coco Kapı Önü Paspası, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte BİM 19 Şubat aktüel kataloğu

    BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    İŞTE DİĞER ÜRÜNLER;

    Luminarc
    Temperli Oval Fırın Kabı 32 cm
    • Temperli özellikleri ile kırılmaya ve çizilmeye karşı üç kat ekstra dayanıklıdır

    Philips
    Powerlife GC2990 Buharlı Ütü
    • Su damlatmama
    • Devamlı buhar

        Kenar Bantlı Premium Yer Sofrası
        • 18 mm 1.sınıf suntalam
        • Metal katlanır ayaklar

        Uçar Oyuncak
        Tren Seti
        • 62 parça

        Keymart
        Nofrost Buzdolabı
        • Brüt 430 L
        • Soğutucu net 274 L

            Süt/Ayran Köpürtücü
            • Güçlü, hızlı ve yüksek torklu
            • 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar

            Çamaşır Selesi
            • 35 L
            • Farklı renk seçenekleri

            Coco
            Kapı Önü Paspası
            • 40x60 cm
                Haberler Ekonomi BİM 19 Şubat aktüel kataloğunda eve özel sürpriz indirimler! BİM PUBG ürünleri arasında neler var?