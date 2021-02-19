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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 11:27
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    • 19.02.2021 11:27
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    SON DAKİKA! sıfıra düşürüldü! 'de yayımlandı

    Son dakika haberine göre 'de yayımlanan kararla birlikte rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde 'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

    ÖTV sıfıra düşürüldü! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen "rafinerici lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "işleme lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli "(I) sayılı liste"deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde 'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

    Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! ÖTV sıfıra düşürüldü! Resmi Gazete'de yayımlandı