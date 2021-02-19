ZİRAAT BANKASI SERA KREDİSİ FAİZ ORANLARI (2 YIL GERİ ÖDEMESİZ)

*Ziraat Bankası tarafından verilecek olan sera kredisinin detayları aşağıdaki gibidir;

Kullandırılacak olan sera kredisinin vadesi toplamda 7 yıl olacaktır.

Diğer tarımsal kredilerde olduğu gibi 2 yıl ödemesiz dönem bulunmaktadır.

1 Yıla kadar vadeli olan sera kredileri yıllık % 8, 1 yıl ile 4 yıl arasında olan kredilerin faiz oranları %10,4 yıldan daha fazla vadeli olan kredilerin faiz oranları ise %11′ dir. Bakanlık desteği ile yüzde 8,25'e düşen faizler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Örtü altı tarım faaliyetlerine yapılacak olan yatırımların yüzde 75′ i kadar kredi kullandırılacaktır.