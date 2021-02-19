Ziraat Bankası verdiği krediler ile seracılık sektörünü desteklemektedir. Ziraat Bankası, 2021 yılında da sera üretimi yapan çiftçiler için kredi imkanları sunuyor. Seracılık için verilen kredi, örgü altı tarım faaliyetlerinin giderlerinin karşılanmasına büyük destek oluyor. Bunun yanında devlet tarafında da seracılık sektörünün geliştirilmesi için çeşitli teşvikler yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Faiz oranı nedir? İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI SERA KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Çiftçilerin düşük faizli sera kredisinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
* Kontrollü örtü altı tarım alanının üretim koşullarına sahip olması.
* Arazi büyüklüğünün en az 1 dekar olması.
* İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemi' ne kayıtlı olmak.
* Projelerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince onaylanması.
* Yeni işetmelere ait bilgiler projelerin bitmesinin ardından üreticilerin beyanı aranmaksızın bakanlık sistemine kaydettirilecektir.
* Üretim faaliyetlerine başlamak isteyen çiftçilerimizin beyanları ile ÖKS'e kayıt olmaları.
* Proje için; Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince yerinde inceleme yapılmaktadır.
SERA KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Ziraat Bankası tarafından verilecek olan sera kredisi başvuruları banka şubeleri aracılığı ile kabul edilmektedir. Aşağıdaki evraklar ile banka şubelerine gidebilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
* T.C. kimlik belgesinin fotokopisi.
* İkametgah belgesi.
* Araziye ilişkin belgeler.
* Örtü altı kayıt sistemi belgesi.
* Teminata ilişkin belgeler.
* Banka tarafından gerekli görülmesi durumunda ek belge ya da kefil talep edilebilir.