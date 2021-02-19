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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 10:35
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    • 19.02.2021 10:39
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    'ndan büyük fırsat! 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! 2021 seracılık ve sera kredisi şartları nelerdir?

    tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçileri devletin sağlamış olduğu faiz desteği ile uygun şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Bunlardan biri de sera kredisidir. Seracılık için sağlanan kredi sayesinde sektörün geliştirilmesi için çeşitli teşvikler yapılıyor. vadesi toplamda 7 yıl olacaktır. Diğer tarımsal kredilerde olduğu gibi 2 yıl ödemesiz dönem bulunmaktadır. Peki, nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Faiz oranı nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi!

    Ziraat Bankası verdiği krediler ile seracılık sektörünü desteklemektedir. Ziraat Bankası, 2021 yılında da sera üretimi yapan çiftçiler için kredi imkanları sunuyor. Seracılık için verilen kredi, örgü altı tarım faaliyetlerinin giderlerinin karşılanmasına büyük destek oluyor. Bunun yanında devlet tarafında da seracılık sektörünün geliştirilmesi için çeşitli teşvikler yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Faiz oranı nedir? İşte detaylar...

    ZİRAAT BANKASI SERA KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Çiftçilerin düşük faizli sera kredisinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

    * Kontrollü örtü altı tarım alanının üretim koşullarına sahip olması.

    * Arazi büyüklüğünün en az 1 dekar olması.

    * İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemi' ne kayıtlı olmak.

    * Projelerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince onaylanması.

    * Yeni işetmelere ait bilgiler projelerin bitmesinin ardından üreticilerin beyanı aranmaksızın bakanlık sistemine kaydettirilecektir.

    * Üretim faaliyetlerine başlamak isteyen çiftçilerimizin beyanları ile ÖKS'e kayıt olmaları.

    * Proje için; Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince yerinde inceleme yapılmaktadır.

    SERA KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

    Ziraat Bankası tarafından verilecek olan sera kredisi başvuruları banka şubeleri aracılığı ile kabul edilmektedir. Aşağıdaki evraklar ile banka şubelerine gidebilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

    * T.C. kimlik belgesinin fotokopisi.

    * İkametgah belgesi.

    * Araziye ilişkin belgeler.

    * Örtü altı kayıt sistemi belgesi.

    * Teminata ilişkin belgeler.

    * Banka tarafından gerekli görülmesi durumunda ek belge ya da kefil talep edilebilir.

        Sera Sigortaları'nda; Geleneksel sistemden poliçe tanzim edilebilmesi için, söz konusu seraların ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının bulunmaması gerekmektedir. Bu sigorta, risk inceleme ve değerlendirme sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam, plastik ve cam+plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararı karşılar.

        Kapsam

        Cam Seralar, Plastik Seralar, Cam+Plastik Seralar (Teknik Donanım, Konstrüksiyon, Örtü Malzemesi, Ürün)

        Teminat Paketi

        Dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, kapsamında olup, risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre fırtına ve hortum, heyelan, sel-su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.

        ZİRAAT BANKASI SERA KREDİSİ FAİZ ORANLARI (2 YIL GERİ ÖDEMESİZ)

        *Ziraat Bankası tarafından verilecek olan sera kredisinin detayları aşağıdaki gibidir;

        Kullandırılacak olan sera kredisinin vadesi toplamda 7 yıl olacaktır.

        Diğer tarımsal kredilerde olduğu gibi 2 yıl ödemesiz dönem bulunmaktadır.

        1 Yıla kadar vadeli olan sera kredileri yıllık % 8, 1 yıl ile 4 yıl arasında olan kredilerin faiz oranları %10,4 yıldan daha fazla vadeli olan kredilerin faiz oranları ise %11′ dir. Bakanlık desteği ile yüzde 8,25'e düşen faizler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

        Örtü altı tarım faaliyetlerine yapılacak olan yatırımların yüzde 75′ i kadar kredi kullandırılacaktır.

        Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında,

        * Bitkisel Ürün Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek prim için poliçede yer alan peşinat alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilmektedir.

        * Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25'i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil edilmektedir.

        * Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25'i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilmektedir.

            SERACILIK NASIL YAPILIR?

            Sera, istenilen her yerde kurulabilmektedir. İsterseniz çiftlikte, isterseniz şehir içinde, isterseniz kasabada.. Yani nerede yaşamınızı devam ettiriyorsanız çalışma alanınızı da oraya kurabilirsiniz. Seracılık yapmak için öncelikle hangi ürün grubunu yetiştirmek istediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Yetiştireceğiniz ürünün ortalama üretim maliyetlerine, pazar gücüne, alım ve satım arasında edilecek olan kâr oranı gibi hususları inceleyerek en çok kazanç sağlayacağınız ürünleri seçmenizi tavsiye ederiz. İşe yüksek miktarlarda tek çeşit bir sebze ile başlayabilirsiniz. Çünkü farklı tür sebze, bitki ve diğer sera ürünlerini aynı anda yetiştirirseniz bu işin altından kalkmanız zor olabilir. Her çeşidin bakımı ve yetişme özellikleri ayrı olacaktır.

            Hangi ürün grubunun yetiştiriciliğine karar verdikten sonra sıra kuruluma gelmektedir. Saksı, sıra tohumları, kutu ya da bahçeye ekim yapmanız gerekiyor. Bu işte tecrübeniz bulunmuyor ise alacağınız tohumları ilk olarak saksıya ekmenizi öneririz. Tohumların derinlikleri boyutlarına göre farklılık gösterecektir. Olması gereken ise tohum çaplarının üç dört misli oranında derinliğe gömülmesidir.

            Daha sonra ışık oranını ayarlamanız gerekecektir. Bitkiler için gerekli güneş ışığını sağlamanız gerekecektir. Sera; bulutlu ve karanlık kış mevsiminde dahi maksimum seviyede ışığı geçirmelidir. Bunun için de gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra sıra çevresel faktörlere gelmiş demektir. Bitkilerinizin çevre koşullarından etkilenmemesini sağlamanız gereklidir. Özellikle havalandırma esnasında dışarıda oluşabilecek iklim koşullarını önemsemeniz gerekecektir. Seranın içerisinde bulunacak olan ısı 18 ile 24 derece arasında kalmalıdır. Bitkilerin yetişmesi ve gelişmesi için bir diğer etken ise karbondioksit oranıdır. Sağlıklı üretim yapmak için bu hususta da dikkatli olunması gereklidir.
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan büyük fırsat! 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! 2021 seracılık ve sera kredisi şartları nelerdir?