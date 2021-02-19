Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,23 ile madencilik oldu.