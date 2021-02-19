Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle G7 Liderler Zirvesi'nde liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çeken analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.