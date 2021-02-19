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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 12:32
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    • 19.02.2021 12:32
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    Günde 3-4 saat çalışanlara . , elde edebiliyor. Peki başvuru şartları neler, başvurular nereden nasıl yapılıyor? İŞKUR hangi meslek ile kadınlara istihdam fırsatı sunuyor? Aylık ne kadar kazanaklar? Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen kadın vatandaşlara sunulan bu istihdam fırsatı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan 1000 TL ek gelir imkanı! Çalışmayan kadınlara, ev hanımlarına gelir fırsatı!

    İŞKUR ilanları yakından takip ediliyor ve iş fırsatlarının neler olduğu araştırılıyor. Kadın vatandaşlar da evine destek olmak amacıyla özellikle bu pandemi iş fırsatlarına daha çok önem veriyor ve araştırıyor. İŞKUR çalışmayan kadınlara, ev hanımlarına gelir fırsatı detayları neler, başvuru yapacakların nereye gitmesi gerekiyor, İŞKUR başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    Başvuru nasıl yapılır?

    Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

    Evde paketleme işi başvurusu için tıklayınız.

    İŞKUR Evde Paketleme İşi Başvuru Nasıl Yapılacak?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

    Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

    Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

        Evde Kına Paketleme, Evde Nikah Şekeri Yapma ve Poşet Katlama Gibi İşler Yapılacak!

        Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.

        Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR'dan 1000 TL ek gelir imkanı! Çalışmayan kadınlara, ev hanımlarına gelir fırsatı!