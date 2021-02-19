Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, 2020'nin gerek kurumsal bazda borsa açısından gerekse de piyasalar açısından tarihi başarılara imza atılan bir yıl olduğunu belirterek, "2021'de de daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yaptık" dedi.
GELİR 2.5 MİLYARA ÇIKTI
Geçen yılı "dayanıklılık testi" olarak nitelendirerek 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Atilla, tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaştıklarını bildirdi. Atilla, geriye bakıldığında, zorlukların üstesinden geldiklerini ve hedefleri aştıklarını aktararak, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar TL'ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1.4 milyar TL'yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi" dedi.
2 MİLYON YATIRIMCI
Geçen yıl Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığına dikkat çeken Atilla, "Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık" diye konuştu.