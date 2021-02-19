Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ek genelge yayımlandı! Sigorta bedeli artık…



Başkan Arslanoğlu, daha önce vekaletname ile ödeme alındığını, çıkan yasayla vekaletnameyle hasar ödeme alınmasının önün geçildiğini ifade ederek, "Bu çerçevede müşterilerimizin hasar miktarının esnafımıza ödenmesinin beyanıyla şu anda esnafımıza bu hasar ödemeleri direkt hesaplarına yatacak. Yani müşterilerimize yatmayacak veya herhangi bir vekalet almak zorunluluğu olmayacak. Bu ortadan kalktı. Hem esnafımız için hem müşterilerimiz için uygun bir uygulama" diye konuştu.