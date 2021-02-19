Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ek genelge yayımlandı! Sigorta bedeli artık…

Ankara Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu'nun girişimleriyle 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'na 'Ek Genelge' eklendi. Kanunda bulunan 6'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin genelge yayınlandı.
Genelgede 'Hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine sigorta şirketi, hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına öder." ifadelerine yer verildi.
Böylelikle oto-tamircileri, tamiratını yaptıkları aracın bedelini doğrudan sigorta şirketinden alabilecek.