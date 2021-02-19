



Son 24 saat içinde 50,937.28 ve 52,293.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.78 düşüşle 51,084.47 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 966 milyar dolardan, 952 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 575.70 milyar dolardan, 1 trilyon 574.74 milyar dolara geriledi.