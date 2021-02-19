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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 10:29
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    • 19.02.2021 10:36
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    İşte ndaki düşüşün sebebi! Altın almalı mı satmalı mı? Fiyatlar yükselecek mi?

    Koronavirüs salgını döneminde rekor üstüne rekor kıran 2021 yılına tarihi düşüş işe girdi. Gram altın haftanın son işlem gününe 400 liranın altında başladı. Peki altındaki bu keskin düşüşün sebebi ne? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanlardan flaş açıklama...

    İç piyasada gram altın 399 liradan, çeyrek altın 658 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 707 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? İşte cevabı...

    Dünyanın en büyük 8'nci, ABD'nin ise JP Morgan'dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of America'nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.

    Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.

        Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

        Businessinsider'ın haberine göre Bank of America'nın raporunda Covid-19'un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin'deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda "Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor" mesajı verdi.

        Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

            Özellikle ABD'de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.

            DÜŞÜŞE RAĞMEN YAKLAŞIK YÜZDE 17 ARTIŞ BEKLENİYOR
            Altının düşüş sebeplerini sıralayan Bank of America, bu sebeplere rağmen ons altının yılı 2 bin doların üzerinde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

            Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021'in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti.

                Geçtiğimiz gün dünya piyasalarında bin 790 dolardan işlem gören ons altın ile ilgili BofA, altının 2020 yılına da zorlu bir süreçle başladığını, bu durumun toparlanacağını ve 2021 yılında altının ortalama 2 bin 63 dolar seviyelerinde işlem göreceğini söyledi.

                Altının gram fiyatı 3,5 ay içinde 140 liradan fazla geriledi. Bu hızlı düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Hangi faktörler etkili oldu?

                Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8,57'den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL'nin altında 6,95 TL'ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu.

                Eda Karadağ: Gram altın düşüşünde, Dolar/TL ve ons altının hareketi etkili oldu. 6 Kasım günü Dolar/TL'de 8 TL'nin üzerinde bir seyir görülürken, ons altında 1960 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve gram altında da 520 TL'nin üzerine doğru tepkiler başlamıştı. Sonrasında Türkiye'de ekonomi politikasında atılan adımlar, doların zayıf seyri, Dolar/TL'nin geri çekilmesini desteklerken, ons altında piyasadaki risklerin artması ve emtiaya olan talebin zayıflamasıyla yükselişini sonlandırmış oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, gram altında da aşağı yönlü bir seyir izlendi ve 400 TL'nin altına doğru bir eğim oluşmuş durumda. Teknik olarak çok hızlı yükselişin ardından kazançların geri verilmesi de bir o kadar hızlı olduğu için piyasada panik havası yaratıldı. Ancak son günlerde, daha temkinli seyirlerin görülmesi nedeniyle gram altındaki fiyat hareketinin de sakinleştiğini gözlemliyorum.

                    Bazı uzmanlar, "bu düşüşlerin dip seviyesi olduğunu düşünüyoruz" şeklinde açıklamada bulunuyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

                    Yusuf Topçu: Altında şahsi fikrim, dip seviyesine dolar bazında yakın olduğumuz fikrine paralel. Ons altın 1765 dolar desteğine bir kez daha yaklaştı ve bir kez daha alımlarla karşılaştı. İlk hedefi ise 1850-1865 dolar bandı olacak. En son ağustos ayında ons altın 2065 dolara kadar yükseldikten sonra bir düşüş trendine girmiş ve rallisinin sonuna gelmişti. Altının rallileri genelde hızlı başlıyor, ardından uzun bir dinlenme sürecine giriyor. Ancak uzun vadeye baktığınızda altının getirisi nesillerdir yatırımcısını tatmin etmiştir.

                    Eda Karadağ: Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor. Ons altın için bu yıl 2020 yılına göre güçlü bir alım gelmesini beklemesem bile yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepkiler yıl içerisinde görülebilir. Dolar/TL'de teknik görünüm zayıf olduğu için bu durum gram altının yükselişini bir süre daha zorlaştırabilir.

                    Son günlerde ani bir düşüş olduğu için zaman zaman gram altın üzerinde tepki alımları görülmesi muhtemel ancak ben yine de düşüşün devam edebileceğini ve böyle bir senaryoda gram altın yatırımcılarının pozisyon arttırmak için stratejilerini değerlendirebileceğini düşünüyorum.
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                    Haberler Ekonomi İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi! Altın almalı mı satmalı mı? Fiyatlar yükselecek mi?