İç piyasada gram altın 399 liradan, çeyrek altın 658 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 707 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? İşte cevabı...
Dünyanın en büyük 8'nci, ABD'nin ise JP Morgan'dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of America'nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.
Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.