Dolar, haftanın son iş günü 19 Şubat 2021 sabahında 6,99 lira bandında yer alıyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 8,46 lira bandında yer alıyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın daha önce ifade ettiği para politikasında sıkı duruşun uzun bir müddet indirilmeyeceği ibaresi ise PPK metnine girdi.





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Metinde, "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. " ifadeleri kullanılırken Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde kazanımlar arttı.