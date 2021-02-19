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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 08:49
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    • 19.02.2021 08:49
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    19 Şubat Cuma dolar fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...

    Haftanın son işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru, dün tarafından açıklanan faiz kararından sonra 7 TL'nin altına düşmeye devam ediyor. 'nin dolar cinsi tahvillerinde kazanımlar arttı. Bu gelişmelerin ardından dolarda yaşanan düşüşün ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. Peki, 19 Şubat Cuma ve sterlin ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Dolar ve euro kaç TL? Anlık döviz kurları...

    Dolar, haftanın son iş günü 19 Şubat 2021 sabahında 6,99 lira bandında yer alıyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 8,46 lira bandında yer alıyor.

    TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın daha önce ifade ettiği para politikasında sıkı duruşun uzun bir müddet indirilmeyeceği ibaresi ise PPK metnine girdi.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

    Metinde, "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. " ifadeleri kullanılırken Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde kazanımlar arttı.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 18 ŞUBAT 2021

    Haftanın son işlem gününde döviz piyasasındaki son rakamlar şöyle:

    İngiliz Sterlini 9,77 TL
    Amerikan Doları 6,99 TL
    Euro 8,46 TL
    İsviçre Frangı 7,80TL
    Japon Yeni 0,066 TL



    Suudi Arabistan Riyali 1,86 TL
    Norveç Kronu 0,83 TL
    Danimarka Kronu 1,14 TL
    Avustralya Doları 5,41 TL
    Kanada Doları 5,50 TL
    İsveç Kronu 0,83 TL
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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 19 Şubat Cuma dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...