Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|34,86
|31,70
|9,97
|Vestel
|31,24
|28,98
|7,80
|Anadolu Grubu Holding
|33,36
|30,96
|7,75
|Gübre Fabrikaları
|82,30
|76,50
|7,58
|Sasa Polyester
|53,50
|49,80
|7,43
|Logo Yazılım
|152,20
|141,80
|7,33
|Net Holding
|4,76
|4,44
|7,21
|Enerjisa Enerji
|13,24
|12,40
|6,77
|Ford Otosan
|194,70
|183,20
|6,28
|Aksa
|17,02
|16,07
|5,91
|Good-Year
|9,71
|9,17
|5,89
|İndeks Bilgisayar
|21,68
|20,62
|5,14
|Verusa Holding
|72,50
|69,10
|4,92
|Bagfaş
|28,84
|27,50
|4,87
|Arçelik
|35,24
|33,82
|4,20
|Selçuk Ecza Deposu
|13,00
|12,48
|4,17
|Ege Gübre
|234,70
|225,40
|4,13
|Mavi Giyim
|53,90
|51,95
|3,75
|Brisa
|28,24
|27,26
|3,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,14
|29,16
|3,36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|16,47
|17,26
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,28
|36,84
|-4,23
|Koza Madencilik
|19,65
|20,48
|-4,05
|Doğuş Otomotiv
|37,60
|38,98
|-3,54
|Netaş Telekomünikasyon
|34,30
|35,30
|-2,83
|Koza Altın
|148,30
|152,10
|-2,50
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,02
|21,40
|-1,78
|Odaş Elektrik
|4,00
|4,07
|-1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|1,37
|-1,46
|Halkbank
|5,57
|5,64
|-1,24
|Konya Çimento
|1.410,00
|1.426,00
|-1,12
|Kartonsan
|76,45
|77,30
|-1,10
|Garanti Bankası
|9,23
|9,33
|-1,07
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|2,46
|-0,81
|Akbank
|6,27
|6,32
|-0,79
|Türk Hava Yolları
|12,18
|12,27
|-0,73
|Otokar
|381,00
|383,80
|-0,73
|Ege Endüstri
|1.636,00
|1.647,50
|-0,70
|İş Bankası (C)
|6,00
|6,04
|-0,66
|TAV Havalimanları
|22,80
|22,94
|-0,61
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.407
|-1,08
|BIST SINAİ
|2.758
|1,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.172
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.195
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.048
|-0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.265
|3,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.149
|-0,12
|BIST METAL ANA
|4.433
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.196
|3,20
|BIST MADENCİLİK
|2.059
|-3,15
|BIST HİZMETLER
|1.221
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|103
|2,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|-0,45
|BIST TURİZM
|385
|-1,99
|BIST TİCARET
|3.543
|0,59
|BIST İLETİŞİM
|422
|0,51
|BIST SPOR
|961
|0,31
|BIST İNŞAAT
|1.585
|-0,02
|BIST MALİ
|1.621
|0,06
|BIST BANKA
|1.414
|-0,68
|BIST SİGORTA
|6.735
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.333
|2,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.450
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|742
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|2.112
|1,52
|BIST BİLİŞİM
|992
|2,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.312
|-0,19