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    • Ekonomi
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    • 19.02.2021 14:30
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    19 Şubat Cuma borsada en fazla kazandıran hangileri oldu?

    Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Hektaş hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında 34,86'dan yükselerek işlem gördü. 19 Şubat Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hangileri oldu? , Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    19 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Hektaş 34,86 31,70 9,97
    Vestel 31,24 28,98 7,80
    Anadolu Grubu Holding 33,36 30,96 7,75
    Gübre Fabrikaları 82,30 76,50 7,58
    Sasa Polyester 53,50 49,80 7,43
    Logo Yazılım 152,20 141,80 7,33
    Net Holding 4,76 4,44 7,21
    Enerjisa Enerji 13,24 12,40 6,77
    Ford Otosan 194,70 183,20 6,28
    Aksa 17,02 16,07 5,91
    Good-Year 9,71 9,17 5,89
    İndeks Bilgisayar 21,68 20,62 5,14
    Verusa Holding 72,50 69,10 4,92
    Bagfaş 28,84 27,50 4,87
    Arçelik 35,24 33,82 4,20
    Selçuk Ecza Deposu 13,00 12,48 4,17
    Ege Gübre 234,70 225,40 4,13
    Mavi Giyim 53,90 51,95 3,75
    Brisa 28,24 27,26 3,60
    Kordsa Teknik Tekstil 30,14 29,16 3,36

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İpek Doğal Enerji 16,47 17,26 -4,58
    Alcatel Lucent Teletaş 35,28 36,84 -4,23
    Koza Madencilik 19,65 20,48 -4,05
    Doğuş Otomotiv 37,60 38,98 -3,54
    Netaş Telekomünikasyon 34,30 35,30 -2,83
    Koza Altın 148,30 152,10 -2,50
    İş Yatırım Menkul Değerler 21,02 21,40 -1,78
    Odaş Elektrik 4,00 4,07 -1,72
    İhlas Gayrimenkul 1,35 1,37 -1,46
    Halkbank 5,57 5,64 -1,24
    Konya Çimento 1.410,00 1.426,00 -1,12
    Kartonsan 76,45 77,30 -1,10
    Garanti Bankası 9,23 9,33 -1,07
    Emlak Konut GMYO 2,44 2,46 -0,81
    Akbank 6,27 6,32 -0,79
    Türk Hava Yolları 12,18 12,27 -0,73
    Otokar 381,00 383,80 -0,73
    Ege Endüstri 1.636,00 1.647,50 -0,70
    İş Bankası (C) 6,00 6,04 -0,66
    TAV Havalimanları 22,80 22,94 -0,61

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.407 -1,08
    BIST SINAİ 2.758 1,39
    BIST GIDA, İÇECEK 2.172 -0,06
    BIST TEKSTIL, DERİ 1.195 0,47
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.048 -0,67
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.265 3,82
    BIST TAŞ, TOPRAK 2.149 -0,12
    BIST METAL ANA 4.433 -0,37
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.196 3,20
    BIST MADENCİLİK 2.059 -3,15
    BIST HİZMETLER 1.221 0,49
    BIST ELEKTRİK 103 2,06
    BIST ULAŞTIRMA 1.666 -0,45
    BIST TURİZM 385 -1,99
    BIST TİCARET 3.543 0,59
    BIST İLETİŞİM 422 0,51
    BIST SPOR 961 0,31
    BIST İNŞAAT 1.585 -0,02
    BIST MALİ 1.621 0,06
    BIST BANKA 1.414 -0,68
    BIST SİGORTA 6.735 0,78
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.333 2,86
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.450 0,50
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 742 0,13
    BIST TEKNOLOJİ 2.112 1,52
    BIST BİLİŞİM 992 2,52
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.312 -0,19

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    Haberler Ekonomi 19 Şubat Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?