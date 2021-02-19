Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 34,86 31,70 9,97 Vestel 31,24 28,98 7,80 Anadolu Grubu Holding 33,36 30,96 7,75 Gübre Fabrikaları 82,30 76,50 7,58 Sasa Polyester 53,50 49,80 7,43 Logo Yazılım 152,20 141,80 7,33 Net Holding 4,76 4,44 7,21 Enerjisa Enerji 13,24 12,40 6,77 Ford Otosan 194,70 183,20 6,28 Aksa 17,02 16,07 5,91 Good-Year 9,71 9,17 5,89 İndeks Bilgisayar 21,68 20,62 5,14 Verusa Holding 72,50 69,10 4,92 Bagfaş 28,84 27,50 4,87 Arçelik 35,24 33,82 4,20 Selçuk Ecza Deposu 13,00 12,48 4,17 Ege Gübre 234,70 225,40 4,13 Mavi Giyim 53,90 51,95 3,75 Brisa 28,24 27,26 3,60 Kordsa Teknik Tekstil 30,14 29,16 3,36

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 16,47 17,26 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 35,28 36,84 -4,23 Koza Madencilik 19,65 20,48 -4,05 Doğuş Otomotiv 37,60 38,98 -3,54 Netaş Telekomünikasyon 34,30 35,30 -2,83 Koza Altın 148,30 152,10 -2,50 İş Yatırım Menkul Değerler 21,02 21,40 -1,78 Odaş Elektrik 4,00 4,07 -1,72 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,37 -1,46 Halkbank 5,57 5,64 -1,24 Konya Çimento 1.410,00 1.426,00 -1,12 Kartonsan 76,45 77,30 -1,10 Garanti Bankası 9,23 9,33 -1,07 Emlak Konut GMYO 2,44 2,46 -0,81 Akbank 6,27 6,32 -0,79 Türk Hava Yolları 12,18 12,27 -0,73 Otokar 381,00 383,80 -0,73 Ege Endüstri 1.636,00 1.647,50 -0,70 İş Bankası (C) 6,00 6,04 -0,66 TAV Havalimanları 22,80 22,94 -0,61

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: