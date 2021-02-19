2. ilave tediyeler ne zaman ödenecek sorusu akıllarda yavaş yavaş yer ediniyor. Tediye ödemeleri hakkındaki arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar yılın ikinci ayında artışa geçti. 2021 yılına ait tediye ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri geçen ay yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. İşte tediye ödeme tarihleri...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta ödendi. Diğer yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.