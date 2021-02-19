2. ilave tediyeler ne zaman ödenecek sorusu akıllarda yavaş yavaş yer ediniyor. Tediye ödemeleri hakkındaki arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar yılın ikinci ayında artışa geçti. 2021 yılına ait tediye ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri geçen ay yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. İşte tediye ödeme tarihleri...
2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta ödendi. Diğer yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek. Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.
İşte ödeme miktarları;