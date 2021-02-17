Küresel salgının damgasını vurduğu 2020'de de mali yapısını kuvvetlendiren Halkbank, reel ekonomiye de güç kattı. Banka, toplam kredi hacmini yüzde 41.4 arttırarak 564.3 milyar liraya çıkardı.
BAŞA GÜREŞİYOR
Müşterilerini TL ürünlere odaklanmaya teşvik eden Halkbank, 2020'de toplam mevduatını 2019'a göre yüzde 53.6 arttırarak 457.3 milyar liraya taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48.8 artışla 680 milyar liraya yükseltti. Aktif büyüklükte Türkiye'nin ilk 3'te, kredi ve mevduat büyüklüğünde ise ilk 2'de yer aldı. 2.6 milyar lira net kâr açıklayan Halkbank, geçen sene 2.5 milyon yeni müşteri kazandı. 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine erişti. Böylece ticari kart sayısında sektörün 2. bankası konumuna geldi.
ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENDİ
Finansal verileri değerlendiren Genel Müdür Osman Arslan şunları söyledi: "Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020'de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için her zaman reel sektörün yanında yer aldık.
Reel sektörün finansmana erişimde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkânlar sağladık. Büyüme stratejimizin merkezine hükümetimizin makroekonomik istikrar programını koyduk. Ülkemizin büyümesine ivme katan kararları uyguladık. 23 bin 500'e varan personel sayımızla pandemi döneminde 'Önce Halk Sonra Banka' olduk ve olmaya da devam edeceğiz."