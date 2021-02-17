ESNAFI HAYATA TUTUNDURDU

Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Arslan, "Zorlu süreçte hem KOBİ'lere hem de esnaf ve sanatkârlara önemli destekler sunmaya odaklandık. Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52.7'ye çektik. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60'a çıkarmak" dedi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene 322 milyar liranın üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Bununla kalmadık, toplam 850 bin kurum ve birey tarafından kullanılan, 40.1 milyar liraya varan krediyi erteledik. Attığımız bu önemli adım meyvelerini de verdi. Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırdığımız kredi tutarı 42.7 milyar liradır. 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68.6 milyar lirayı geçmiştir. 2002 yılından bu yana 3.1 milyon esnaf ve sanatkâra kullandırdığımız kredi tutarı 161.3 milyar liraya dayanmış durumdadır." Arslan, ayrıca "Her koşul altında esnafımıza desteğe devam edeceğiz" sözü verdi.