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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 16:46
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    • 17.02.2021 16:46
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    yayınlandı! Bu kampanyalar içinizi ısıtacak! Televizyon, buzdolabı, çeyiz seti...

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan BİM aktüel ürünler yine dopdolu özellikle televizyon ve buzdolabı kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kampanyalar yer alıyor. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte 19 Şubat Cuma güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 yayınlandı!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Televizyondan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara, dikiş makinesinden saate, kadın erkek ve çocuk giyim ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar daha pek çok yelpazede ürün sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yaparak BİM marketlerden alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

    19 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    55 inç UHD Smart TV: 3.399,00 TL

    KUMTEL Çift Taraflı Büyük Isıtıcı: 129,00 TL

    PUBG oyun setleri!

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 119,00 TL
    PHILIPS Buharlı Ütü: 269,00 TL
        Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 yayınlandı! Bu kampanyalar içinizi ısıtacak! Televizyon, buzdolabı, çeyiz seti...