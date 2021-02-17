ABD'nin FETÖ'cülerin sahte delilleriyle açtığı Halkbank davasında flaş gelişmeler art arda geliyor. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı.
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti.
BANKAYI HEDEF ALAN DAVADA FLAŞ GELİŞME
İkinci gelişme ise bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz bir başka davada yaşandı. Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine açtığı ve tazminat istediği hukuk davasında karar çıktı.
9 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞLARDI
ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışılan hukuk davasında, bir grup müşteki, İran'dan alacaklarını Halkbank'tan tahsil etmek istiyordu. Asılsız iddialarla dava açan kişiler, İran'dan alacaklarının tahsiliyle ilgisi olmamasına rağmen, Halkbank'ı hedef yapmışlardı. Bunun için 9 milyar dolarlık tazminat davası açmışlardı. ABD'de zamanında farklı mahkemelerde İran'ı mahkum ettirdiği söylenen bu kişilerin FETÖ'nün örgütlemesiyle federal mahkemedeki davaya eklemlenmek istedikleri belirtilmişti. Halkbank aleyhine açılan hukuk davasında mahkeme, "Halkbank davası Türk mahkemelerinde yapılabilir" diyerek tazminat talep edenleri Türk mahkemelerine yönlendirdi. Yani 876 kişinin açtığı tazminat davası ABD'de kapandı.