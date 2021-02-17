KİRA YARDIMI VAR MI?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.

Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

Kira yardımlarından yararlanmak için yardım talep edenlerin şahsi başvuruları esas alınmaktadır. Gerekli şartların taşınması ile birlikte başvuru evraklarıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca konutları riskli durumda olan kişiler de bu kira yardımlarından yararlanabilmektedir. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız yerel yönetimler ya da vakıflar aracılığı ile bulunan konutlara yerleştiriliyor ve kendilerinin kira masrafları karşılanıyor. Kira tutarları illere göre değişiklik göstermektedir.