Devlet 2021 yılında elektrik yardımı yapmaya devam edecek. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan ve PTT tarafından ödenecek elektrik yardımı desteğinden faydalanmak isteyenler için tüm bilinmesi gerekenleri derledik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturalarını ödemeleri konusunda destek sunuyor. Peki elektrik faturası desteğine kimler başvurabiliyor? Şartlar neler? Ne kadar süre ile veriliyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı pek çok yardım fonu açıyor. Sosyal devlet yapısının gerektirdiği devlet yardımlarını alabilmek için de belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor.
ÖDEMELER PTT'DEN
Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.
BAŞVURU DETAYLARI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü elektri yardımı için yaptığı açıklamasında herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden yapıldığını duyurdu.
HANEDE BULUNAN KİŞİ SAYISINA GÖRE YARDIM MİKTARI
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL olarak verilir.