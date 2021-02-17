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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 15:51
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    • 17.02.2021 15:51
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    'den gidip hemen alabiliyorsunuz! Sayıca fazla olan ailelere daha çok ödeniyor! Kişi başı maddi yardım!

    2021 yılı devlet yardımları arasında en fazla araştırılanlar arasında elektrik desteği geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla sağlanan elektrik tüketim desteği ile merak edilen sorulara haberimizde cevap veriyoruz. 2021 yılının en çok talep edilmesi beklenen desteklerinden birisinin de elektrik yardımı olması bekleniyor. 'nın üzerinden sağladığı elektrik tüketim desteği özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardımlar arasında geliyor. 2020 yılında en az 53 TL en fazla 106 TL olarak ödenen elektrik yardımının 2021 yılı koşulları da belli oldu. İşte yeni dönem elektrik yardım başvuruları.

    takvim.com.tr
    Sayıca fazla olan ailelere daha çok ödeniyor! Kişi başı maddi yardım!

    Devlet 2021 yılında elektrik yardımı yapmaya devam edecek. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan ve PTT tarafından ödenecek elektrik yardımı desteğinden faydalanmak isteyenler için tüm bilinmesi gerekenleri derledik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturalarını ödemeleri konusunda destek sunuyor. Peki elektrik faturası desteğine kimler başvurabiliyor? Şartlar neler? Ne kadar süre ile veriliyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı pek çok yardım fonu açıyor. Sosyal devlet yapısının gerektirdiği devlet yardımlarını alabilmek için de belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor.

    ÖDEMELER PTT'DEN

    Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.

    BAŞVURU DETAYLARI

    Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü elektri yardımı için yaptığı açıklamasında herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden yapıldığını duyurdu.

    HANEDE BULUNAN KİŞİ SAYISINA GÖRE YARDIM MİKTARI

    1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,

    3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,

    4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,

    5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL olarak verilir.

        KİRA YARDIMI VAR MI?

        Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.

        Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

        Kira yardımlarından yararlanmak için yardım talep edenlerin şahsi başvuruları esas alınmaktadır. Gerekli şartların taşınması ile birlikte başvuru evraklarıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca konutları riskli durumda olan kişiler de bu kira yardımlarından yararlanabilmektedir. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız yerel yönetimler ya da vakıflar aracılığı ile bulunan konutlara yerleştiriliyor ve kendilerinin kira masrafları karşılanıyor. Kira tutarları illere göre değişiklik göstermektedir.

        KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

        Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
        Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
        Belediyeler
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
        Sivil Toplum Kuruluşları
        Özel Vakıflar ve dernekler
        Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.

        KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.

        YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?

        Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere kömür yardımı yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi PTT'den gidip hemen alabiliyorsunuz! Sayıca fazla olan ailelere daha çok ödeniyor! Kişi başı maddi yardım!