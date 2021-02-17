Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Kasım ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Şubat 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
ŞUBAT'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
32 günlük azami faiz veren banka yüzde 18.75 oranı ile Alternatif Bank oldu. Bu bankayı QNB Finansbank takip etti. Yüzde 16.75 seviyesinden yüzde 18 seviyesine çıkarılan faiz ile birlikte aynı oranı uygulayan ING Bank, Burgan Bank, Fibabanka ve Etkin Bank N Kolay Tahvil hesabı Türk Lirası için azami faiz veren bankalar listesinde yer aldı.
Ziraat Bakası mevduat faiz oranları yüzde 15.50
Vakıfbank Arı Hesabı Tanışma faiz oranı ise yüzde 16.50
ŞUBAT AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?
Şubat 2021 ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi.