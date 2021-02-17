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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 11:29
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    • 17.02.2021 11:29
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    Faizler tavan yaptı! 17 Şubat , , getiri tablosu! 32 günlük faizle faiz kazancı...

    Pandemi zamanınca bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Bu anlamda mevduat faiz oranları yüzde 15.50 iken. Arı Hesabı Tanışma faiz oranı ise yüzde 16.50 civarında seyrediyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları çoğalacak mı? Şubat ayında hangi bankalar 32 günlük azami mevduat faiz oranı veriyor? İşte hesabına azami faiz veren bankaların bilgileri ve bir sonraki aylarda bankaların faiz mevzusunda nasıl bir işlem yapacağı ayrıntılar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Faizler uçuşa geçti! 32 günlük faizle vadeli mevduat...

    Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Kasım ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Şubat 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

    ŞUBAT'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

    32 günlük azami faiz veren banka yüzde 18.75 oranı ile Alternatif Bank oldu. Bu bankayı QNB Finansbank takip etti. Yüzde 16.75 seviyesinden yüzde 18 seviyesine çıkarılan faiz ile birlikte aynı oranı uygulayan ING Bank, Burgan Bank, Fibabanka ve Etkin Bank N Kolay Tahvil hesabı Türk Lirası için azami faiz veren bankalar listesinde yer aldı.

    Ziraat Bakası mevduat faiz oranları yüzde 15.50

    Vakıfbank Arı Hesabı Tanışma faiz oranı ise yüzde 16.50

    ŞUBAT AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

    Şubat 2021 ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Faizler tavan yaptı! 17 Şubat Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank getiri tablosu! 32 günlük faizle vadeli mevduat faiz kazancı...