"TÜM DÜNYADA EŞ ZAMANLI BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bir ilki gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer ise, "ICRYPEX olarak trendleri belirleme konusundaki başarımızı ve kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2021 yılında gerçekleştireceğimiz projeler dâhilinde tüm dünyada eş zamanlı bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sektörün öncü markası ICRYPEX ile yaptığımız bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine Türk sporuna ve Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.