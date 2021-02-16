Dünyada bir ilki gerçekleştiren ICRYPEX, sponsorluk anlaşmasını kripto para birimi Bitcoin ile gerçekleştirerek dijital para ekosisteminin geleceği için önemli bir adım attığını duyurdu. Türkiye'nin en önemli spor kulüplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru olan ICRYPEX, toplam 42 adet Bitcoin ile ödeme yaparak (1,3 milyon USD) küresel bir kripto para borsası olma yolunda güçlü bir yatırım yaptığını açıkladı.
"DÜNYADA BIR İLKE İMZA ATTIK"
Sponsorluğa dair değerlendirmelerde bulunan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "İlk günden bugüne şeffaf, doğru ve hızlı olmayı amaç edindik. İlkelerimiz doğrultusunda attığımız imzalarla sektörde trendleri oluşturmaya devam ediyoruz. Sektörde, kendi coğrafyamızda denenmemiş şeyleri deniyoruz. Yatırımcılar tarafından da benimsendiğini ve sektörde karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor. Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasını da bu çerçevede düşünmek gerekir. Beşiktaş ile olan iş birlikteliğimizi, yeni blok zinciri projelerini de dahil ederek artırmak istiyoruz. Bu anlaşmayı da bildiğiniz üzere dünyada ilk kez Bitcoin ile yaptık." dedi.
"TÜM DÜNYADA EŞ ZAMANLI BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Bir ilki gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer ise, "ICRYPEX olarak trendleri belirleme konusundaki başarımızı ve kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2021 yılında gerçekleştireceğimiz projeler dâhilinde tüm dünyada eş zamanlı bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sektörün öncü markası ICRYPEX ile yaptığımız bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine Türk sporuna ve Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.