Bununla birlikte, 2019 ve 2020'de döviz varlıklarını yaklaşık 75 milyar dolar artıran yurtiçi yerleşikler de son haftalarda TL'ye dönüşü belirginleşirken piyasalar sürecin kalıcı olup olmayacağını izliyorlar.

Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal YP mevduatlarda Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Ocak ayının son Şubat ayının ilk haftasında ise TL'de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise geçen hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.

Kasım'dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözleniyor.