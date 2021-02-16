DOLAR/TL, düşüş eğilimini sürdürerek, 7 seviyesinin altına geriledi. 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolar, dün yüzde 1 değer kaybederek 6.95 lira seviyesinden işlem gördü. Euro da 8.43 lira ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 16 Şubat dolar ne kadar oldu?
Yaklaşık 6 ay sonra 7 liranın altını gören dolar, 16 Şubat 2021 sabahında 6,95 lira bandının hemen altında yer alıyor. Dolar/TL, spot piyasada 6,9449 lira alış fiyatı, 6,9489 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise 8,4327 lira alış fiyatı, 8,4377 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
16 ŞUBAT 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
1 Dolar: 6,95 TL
1 Euro: 8,43 TL
1 İngiliz Sterlini: 9.69 TL
1 İsviçre Frangı: 7.81 TL
1 Kanada Doları: 5.50 TL
1 Rus Rublesi: 0.094 TL
1 Japon Yeni: 0.068 TL
1 Kuveyt Dinarı: 23.01 TL
Bununla birlikte, 2019 ve 2020'de döviz varlıklarını yaklaşık 75 milyar dolar artıran yurtiçi yerleşikler de son haftalarda TL'ye dönüşü belirginleşirken piyasalar sürecin kalıcı olup olmayacağını izliyorlar.
Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal YP mevduatlarda Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.
Ocak ayının son Şubat ayının ilk haftasında ise TL'de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise geçen hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.
Kasım'dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözleniyor.