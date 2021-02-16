

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, yeni günün erken saatlerinde ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 412.56 milyar dolardan, 1 trilyon 505.26 milyar dolara tırmandı.



Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 6 birimin değeri düşerken, bunlardan da yalnızca bir tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,840 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 211 milyar dolardan, 199 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Morgan Stanley Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyor" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Finans dünyasının devlerinden olan bankanın (Morgan Stanley) Counterpoint Global birimi, kripto paranın uygun bir seçenek olup olmadığına karar verdikten sonra yatırımcıları faydalanabilecek. Yaşanan yükseliş ve artan talep, Bitcoin'e olan ilginin giderek artmasına ve finans devlerinin de konuyu göz ardı etmesine engel oluyor.