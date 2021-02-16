Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 40,68 37,86 7,45 Gübre Fabrikalarıo 77,90 73,15 6,49 Kordsa Teknik Tekstil 23,94 22,52 6,31 İpek Doğal Enerji 17,38 16,37 6,17 Verusa Holding 70,75 66,65 6,15 Koza Madencilik 20,82 19,75 5,42 Deva Holding 34,40 33,22 3,55 Şekerbank 1,54 1,49 3,36 Migros Ticaret 44,94 43,58 3,12 Aksigorta 9,85 9,57 2,93 Coca Cola İçecek 81,70 79,40 2,90 Özak GMYO 5,73 5,58 2,69 Çemtaş 17,53 17,08 2,63 Bera Holding 27,62 26,96 2,45 MLP Sağlık 24,42 23,86 2,35 Bagfaş 27,50 26,88 2,31 Aksa Enerji 11,56 11,30 2,30 TAV Havalimanları 23,22 22,70 2,29 Halk GMYO 3,66 3,58 2,23 Emlak Konut GMYO 2,59 2,54 1,97

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pınar Süt 27,42 28,10 -2,42 Doğuş Otomotiv 36,12 37,00 -2,38 Ereğli Demir Çelik 14,95 15,18 -1,52 Kartonsan 78,95 80,00 -1,31 Netaş Telekomünikasyon 34,80 35,20 -1,14 Logo Yazılım 146,90 148,50 -1,08 Akiş GMYO 3,73 3,77 -1,06 Pegasus 73,60 74,35 -1,01 Gözde Girişim 7,25 7,32 -0,96 Türk Hava Yolları 12,29 12,40 -0,89 Hektaş 27,54 27,78 -0,86 Bursa Çimento 4,73 4,77 -0,84 Ülker Bisküvi 22,28 22,46 -0,80 Arçelik 33,78 34,04 -0,76 Ford Otosan 160,40 161,60 -0,74 Turkcell 17,01 17,13 -0,70 Aksa 16,90 17,01 -0,65 ASELSAN 17,73 17,84 -0,62 Türk Traktör 204,20 205,40 -0,58 Otokar 385,90 388,00 -0,54

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: