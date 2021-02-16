Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|40,68
|37,86
|7,45
|Gübre Fabrikalarıo
|77,90
|73,15
|6,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,94
|22,52
|6,31
|İpek Doğal Enerji
|17,38
|16,37
|6,17
|Verusa Holding
|70,75
|66,65
|6,15
|Koza Madencilik
|20,82
|19,75
|5,42
|Deva Holding
|34,40
|33,22
|3,55
|Şekerbank
|1,54
|1,49
|3,36
|Migros Ticaret
|44,94
|43,58
|3,12
|Aksigorta
|9,85
|9,57
|2,93
|Coca Cola İçecek
|81,70
|79,40
|2,90
|Özak GMYO
|5,73
|5,58
|2,69
|Çemtaş
|17,53
|17,08
|2,63
|Bera Holding
|27,62
|26,96
|2,45
|MLP Sağlık
|24,42
|23,86
|2,35
|Bagfaş
|27,50
|26,88
|2,31
|Aksa Enerji
|11,56
|11,30
|2,30
|TAV Havalimanları
|23,22
|22,70
|2,29
|Halk GMYO
|3,66
|3,58
|2,23
|Emlak Konut GMYO
|2,59
|2,54
|1,97
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Süt
|27,42
|28,10
|-2,42
|Doğuş Otomotiv
|36,12
|37,00
|-2,38
|Ereğli Demir Çelik
|14,95
|15,18
|-1,52
|Kartonsan
|78,95
|80,00
|-1,31
|Netaş Telekomünikasyon
|34,80
|35,20
|-1,14
|Logo Yazılım
|146,90
|148,50
|-1,08
|Akiş GMYO
|3,73
|3,77
|-1,06
|Pegasus
|73,60
|74,35
|-1,01
|Gözde Girişim
|7,25
|7,32
|-0,96
|Türk Hava Yolları
|12,29
|12,40
|-0,89
|Hektaş
|27,54
|27,78
|-0,86
|Bursa Çimento
|4,73
|4,77
|-0,84
|Ülker Bisküvi
|22,28
|22,46
|-0,80
|Arçelik
|33,78
|34,04
|-0,76
|Ford Otosan
|160,40
|161,60
|-0,74
|Turkcell
|17,01
|17,13
|-0,70
|Aksa
|16,90
|17,01
|-0,65
|ASELSAN
|17,73
|17,84
|-0,62
|Türk Traktör
|204,20
|205,40
|-0,58
|Otokar
|385,90
|388,00
|-0,54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.642
|0,62
|BIST SINAİ
|2.706
|0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.252
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.117
|2,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.121
|-0,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.152
|2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.200
|2,31
|BIST METAL ANA
|4.531
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.877
|-0,13
|BIST MADENCİLİK
|2.129
|3,17
|BIST HİZMETLER
|1.234
|-0,04
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|1.680
|-0,82
|BIST TURİZM
|425
|1,63
|BIST TİCARET
|3.549
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|431
|-0,52
|BIST SPOR
|963
|-0,96
|BIST İNŞAAT
|1.620
|0,02
|BIST MALİ
|1.676
|0,74
|BIST BANKA
|1.508
|0,44
|BIST SİGORTA
|6.788
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.286
|2,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.471
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|762
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|2.124
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|987
|0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.335
|-0,13