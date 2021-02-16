Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.569,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.569,45 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 1.562,49 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin devam eden beklentiler ve Japonya'da tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.