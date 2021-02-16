Ve belli oldu! Borcu olup da ödeyemeyenler için müjde! Yeniden yapılandırma fırsatları geliyor…

Borç yapılandırma vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak. Borcu olup da yaşanan zorlu günlerde borçlarını ödemek konusunda zorluk çeken vatandaşlar rahat bir nefes alabilecekler. Yapılandırma süreçlerini kaçıranlar için yeniden gelen fırsatlar rahat bir nefes aldırıyor. Yapılan başvuruların ardından taksit ödemeleri başlıyor. Yapılandırma süreçleri için bu zorlu günlerde vatandaşlar borçlarını ödemek konusunda bir hayli zorluk çektiler. Bu günlerde tam on milyon vatandaş başvuru yaparak borçlarının silinmesi için harekete geçmeyi başardı.
Yapılandırma…
Peşin ödeme yapmayı tercih eden vatandaşların borçlarının yüzde doksan oranındaki kısmı silindi. Peşin ödemek yerine taksitli ödemeyi tercih eden vatandaşlar için on sekiz ya da otuz altı ay vade imkanları sunuldu. Silinen borçların faizlerinin geri iptal edilmemesi için bu günlerde vatandaşların ilk üç taksit ödemelerini geciktirmeden zamanında yapması gerekiyor.Taksit ödemeleri 1 Mart tarihi ile başlayacak. 31 Mart tarihi son ilk taksitin ödeme günü olacak. Taksit ödemeleri her iki ayda bir olarak belirlenecek.
Gelen yeni düzenleme sayesinde ilk iki taksiti zamanında ödememiş olan vatandaşlar için ek bir şans daha verilecek. Fakat ilk iki taksit ödemesini herkesin zamanında ödeme şartı yer alıyor. Ödenmemiş olan iki taksitlik borcun zamanı geçtiğinden dolayı faizleri de ödemek zorunda kalacaklar. Borcu kalan vatandaşlar bu kısmı ödemezlerse kısmı bir şekilde kanun gereği tahsis işlemleri yapılacak.