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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 13:13
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    • 16.02.2021 13:13
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 16 Şubat Salı BIT 100 son durum

    Haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Günün ilk yarısında endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 1.569,43 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile , en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile oldu.

    AA
    Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 1.569,43 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,94 puan artışla 1.569,43 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile spor oldu.

    Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin devam eden beklentiler ve Japonya'da tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle pay piyasalarına pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 16 Şubat Salı BIT 100 son durum