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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 11:25
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    • 16.02.2021 11:25
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    2021'de yeni halka arz edilecek şirketler ve firmaların listesi! İşte güncel halka arz tarihleri!

    Borsa İstanbul'da şirketler arasında halka arz rüzgarı esiyor. 2021'de halka arz için toplam 30 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11'inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı. Halka Arz; hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır. Peki, 2021'de yeni halka arz edilecek şirketler ve firmalar hangileri? Ne zaman halka arz edilecekler? Halka arz fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    2021'de halka arz edilecek şirketler ve firmaların listesi!

    Borsa İstanbul'da halka arz rüzgârı esiyor. 2020'de yüksek taleple borsaya kote edilen sekiz şirket, yeni yatırımcıları da borsaya çekti ve yatırımcı sayısı 2 milyonu geçti. 2021'de halka arz için toplam 24 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11'inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı. Peki, halka arz olacak şirketler 2021 yılında hangileridir? Ne zaman halka arz edilecekler ? Halka arz fiyatları ne kadar? Hangi aracı kurumlardan halka arz edilecekler İşte 2021 yılında halka arz edilmesi beklenen firmalar...

    MATRİKS HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

    Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

    Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üretiyor.

    Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

    Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.

    Açıklamada "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

    2021'İN İLK ARZI IŞIK PLASTİK

    Toplamda 60'a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik'in talep toplama süreci 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla tamamlandı. Halka arza, 2 milyonu aşkın bakiyesi olan pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul'daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep geldi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı. Kurumun borsa kodu ise ISKPL olarak belirlendi.

    30 yılı aşkın sürelik sektör deneyimine sahip Işık Plastik'in Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul'da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

    Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltildi.

        BORSA İSTANBUL'DAN HALKA AÇILMA ŞARTLARINDA DÜZENLEME

        Buna göre, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile Pay Piyasası'nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltildi.

        Ayrıca, Yıldız Pazar için yapılan başvuruda halka arz sonrasında "halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı olarak asgari 500 milyon TL'nin sağlanamaması halinde başvuru kabul edilmeyecek.

        PARAM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

        Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi.

        GALATA WİND NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

        Doğan Holding, bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji'nin halka arzına ilişkin Garanti Yatırım ile Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" imzalandığını açıkladı.

        Holding'in KAP açıklamasında "Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

        SELVA GIDA HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

        22 Ekim tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Selva Gıda'nın halka arzı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Selva Gıda hissesi almak isteyen yatırımcılar, Selva Gıda'nın talep toplama tarihlerini araştırıyor. Şirket henüz bu konuya dair bir açıklama yapmadı. Yatırımcıların Selva Gıda'ya yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor.

        Şirketten yapılan açıklamada;" Selva Gıda'dan 5 Milyon Euro'luk Kapasite Yatırımı
        Türkiye'nin markalı makarna ihracat birincisi olan Selva Gıda üretim kapasitesini yüzde 75 oranında artırıyor. 5 milyon Euro yatırım ile yeni makarna hattını devreye alan Selva Gıda, günlük üretim kapasitesini 125 tondan 210 tona çıkaracak.

        BİOTREND HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

        DOĞANLAR Holding, enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin halka arzı çalışmalarına devam ediyor. Şirket, halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin; Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı. Biotrend Enerji'nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz" dedi. Biotrend Enerji, ülke genelindeki 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık yüzde 25'ini işliyor. üretilen kompost malzemeye dönüştürülürken motorların atık ısısı ile ısıtılan seralarda domates yetiştiriliyor.

        PİYASA ŞARTLARI ÖNEMLİ

        Peki, yeni halka arzlarda yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şirketin finansal durumu, yatırım planları, sektördeki yeri ve halka açılma motivasyonunun önemli olduğunu söylüyor.

        Sektöre dair konjonktürel durum ve beklentilere de dikkat edilmesini öneren Erkan, konsorsiyum liderinden veya halka arza aracılık eden kuruluştan profesyonel yardım alınması gerektiğinin de altını çiziyor.

        Son dönemde borsa ve kurların hareketli, faizlerin artış eğiliminde olduğunu kaydeden Enver Erkan, "Piyasa şartlarını her şirket farklı değerlendirebilir. Kimisi halka arz için doğru zaman olduğunu düşünürken kimisi de zamanlamada değişiklik yapabilir" diyor.

        2021'DE HALKA ARZI BEKLENEN 30 ŞİRKET

        HALKA ARZ BEKLENEN ŞİRKETLER - 2021

        Selva Gıda, Efeler Çiftliği, İhlas Haber Ajansı, Çan Kömür ve İnşaat, Aldem Çelik, Torku, A101, LC Waikiki, Botaş, Borsa İstanbul Aş, Işık Plastik, Galata Wind Enerji, Biotrend Enerji, İncehesap.Com, Ycl Holding, N11, Şeker Gyo, Bursa Karton, İzdemir Enerji, Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Aydem Yenilenebilir Enerji, Kızılbük Projesi, Başkent Doğalgaz, Limak Yatırım Holding, Zorlu Yenilenebilir Enerji, İşbir Sentetik, Golive Yazılım, Naturelgaz, Tapdi Oksijen!

        Resmi başvurularını yapmış 11 şirket aşağıdaki gibi sıralanıyor.

        ALDEM ÇELİK

        Verusa Holding, yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halkla arzını planlıyor. Holding, 9 Aralık 2020'de Aldem Çelik'in halka açılmasına ve çalışmalara başlanılmasına karar verildiğini bildirdi.

        AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ

        Aydem Enerji CEOsu İdris Küpeli, 5 Ocak'taki açıklamasında, "2021'de yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Şirket, 2020 Ağustos ortasında halka arz için SPK'ya başvurmuştu.

        ÇAN KÖMÜR

        Odaş Elektrik'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Çan Kömür'ün halka arzına yönelik olarak yaptığı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne Geçiş' ve 'Esas Sözleşme Tadil Başvurusu' 29 Aralık 2020'de onaylandı. Odaş Elektrik, halka arza yönelik süreçler kapsamında diğer adımlarla ilgili çalışmalara devam ediyor.

        EFELER ÇİFTLİĞİ

        Söktaş Tekstil'in yüzde 84, İstanbul Portföy Yönetimi Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yüzde 16 pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği'nin halka arz kararına ilişkin ilk duyuru 12 Kasım 2020'de yapılmıştı. Şirket, 24 Aralık 2020'de İnfo Yatırım ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

        GALATA WIND ENERJİ

        Doğan Holding, grup şirketi Galata Wind Enerji'nin esas sözleşmesinin Sermaye Piysasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere 21 Ocak'ta SPK'ya başvurdu ve şirket hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlattı.

        İHLAS HABER AJANSI

        İhlas Yayın Holding, İhlas Haber Ajansı'nın halka arz sürecini 2020 Mart'ta başlatmıştı. Holding, İhlas Haber Ajansı'nın halka açılma çalışmaları çerçevesinde esas sözleşme değişiklik metninin onayı için 23 Aralık 2020'de SPK'ya başvurdu.

        İZDEMİR ENERJİ

        Bağlı ortaklığı İzdemir Enerji'nin halka arzı için 2020 Ocak'ta çalışmalara başlayan İzmir Demir Çelik, koronavirüs salgını ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bu çalışmaların yavaşladığına dikkat çekti. Şirket, son olarak 11 Ocak'ta İzdemir Enerji'nin halka arzı için çalışmalarını hızlandırdığını ve aracı kurumlarla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

        METRO TURİZM
        Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding, Metro Turizm'in halka arzı için 14 Haziran'da yönetim kurulu kararı alındığını duyurdu.

        NATURELGAZ
        Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Naturelgaz, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için 20 Ocak 2020'de SPK'ya başvurmuş, 2020 Temmuz'da Mehmet Kutman, halka arzı piyasalar da elverirse 2020 Eylül'de tamamlamayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak holding 30 Ekim 2020'de halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verdi. Başvurunun 31 Aralık 2020 mali tabloları ile tekrar yapılması ve/veya halka arz sürecinde gelen stratejik ortaklık teklifleri dâhil stratejik opsiyonların değerlendirileceğini açıkladı.

        SELVA GIDA
        İttifak Holding iştiraki Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin olarak 9 Aralık 2020'de Gedik Yatırım ile 'Halka Arza Aracılık Sözleşmesi' imzalandığını duyurdu.

        ŞEKER GYO
        Şekerbank, 20 Kasım 2020'de Şeker GYO'nun halka arz başvurusunun 31 Aralık 2020 tarihli finansallarla yapılmasının SPK tarafından uygun bulunduğunu duyurdu.

        SPK HAFTALIK BÜLTEN

        SPK haftalık bültenine göre, kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin 25 milyon lira, Güler Yatırım Holding'in 90 milyon lira, İzmir Demir Çelik Sanayi'nin 1 milyar 125 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 39 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Faktoring'in 71 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret'in 745 milyon lira, SASA Polyester Sanayi'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

        HALKA ARZ NEDİR ?

        Halka Arz; hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır. Şirketler farklı nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve büyüme oranları yüksek olan şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon sağlamak amacıyla; finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Diğer taraftan yatırımcılar da, hisse senedi alarak borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Halka arz özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar doğuran bir yöntemdir.

        Halka arz; birincil ve ikincil halka arz olmak üzere ikiye ayrılır. Daha öncesinde halka açık olmayan şirketlerin yaptığı halka arz işlemi, birincil halka arz; daha önceden halka arz edilmiş ancak ilkinde halka arz oranının düşük olması sebebiyle bu işlemin ikinci kez yapılması, ikincil halka arzdır.
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        Haberler Ekonomi 2021'de yeni halka arz edilecek şirketler ve firmaların listesi! İşte güncel halka arz tarihleri!