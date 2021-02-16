2021'de yeni halka arz edilecek şirketler ve firmaların listesi! İşte güncel halka arz tarihleri!

Borsa İstanbul'da halka arz rüzgârı esiyor. 2020'de yüksek taleple borsaya kote edilen sekiz şirket, yeni yatırımcıları da borsaya çekti ve yatırımcı sayısı 2 milyonu geçti. 2021'de halka arz için toplam 24 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11'inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı. Peki, halka arz olacak şirketler 2021 yılında hangileridir? Ne zaman halka arz edilecekler ? Halka arz fiyatları ne kadar? Hangi aracı kurumlardan halka arz edilecekler İşte 2021 yılında halka arz edilmesi beklenen firmalar...
MATRİKS HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üretiyor.
Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.
Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
2021'İN İLK ARZI IŞIK PLASTİK
Toplamda 60'a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik'in talep toplama süreci 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla tamamlandı. Halka arza, 2 milyonu aşkın bakiyesi olan pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul'daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep geldi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı. Kurumun borsa kodu ise ISKPL olarak belirlendi.
30 yılı aşkın sürelik sektör deneyimine sahip Işık Plastik'in Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul'da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.
Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltildi.