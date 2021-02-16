2021'de yeni halka arz edilecek şirketler ve firmaların listesi! İşte güncel halka arz tarihleri!

MATRİKS HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üretiyor.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.