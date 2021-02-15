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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 12:08
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    • 15.02.2021 12:08
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    'den acil nakit ihtiyacı olanlara anında 80.000 TL! SMS ile başvurun hemen alın! İşte yapılması gereken tek işlem!

    Vatandaşımıza önemli rahatlama sağlayacak kredi müjdesi 'tan geldi. 'den acil nakit ihtiyacı olan e kefilsiz, şartsız kullanılabileceği kredi imkanı duyuruldu. Maaşlarını 'tan alan emekli vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar nakit kredi çekebilecek. Bu kredi türünde 36 aya kadar geri ödeme imkanı sunuluyor. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşteriler SMS ile işlemlerini kolayca halledebilecek. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün yapılacak. Peki, 36 ay vadeli nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    PTT'den acil nakit ihtiyacı olanlara anında 80.000 TL!

    PTT kredisi nasıl alınır? PTTBank emeklilere 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Şubeye gitmeden SMS ile kredi işlemlerini halledebileceksiniz. Geri ödemelerde 36 ay vade fırsatı bulunuyor. Böylelikle acil nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredide taban miktar 1250 TL olarak belirlendi. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün yapılacak. Peki, PTT kredisi nasıl alınır? İşte SMS ile 80.000 TL kredi alma yöntemi!

    PTT KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

    Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

    PTT İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA 2021! EMEKLİ KREDİSİ AYLIK TAKSİT TUTARLARI 2021 KAÇ TL?

    Koronavirüs dönemi ile birlikte birçok insan maddi açıdan zorlu günler geçirmeye başladı. Devlet tarafından yapılan destekler ile birlikte ekonomisini düzelten insanların yanı sıra emekliler için de yeni bir düzenleme yapıldı. BDDK tarafından alınan kararlar neticesinde emekliler için banka ve PTT ile ortak çalışma sonucunda emekliler için kredi imkanı sunulmasına karar verildi. Yapılan düzenlemede kredi kartı veya kredi borcu olan emeklilerin ödemesinde kolaylık sağlamak adına bankalar PTT aracılığıyla emeklilere kredi imkanı sunacak. 60 aya varan vade seçeneğiyle sunulacak kredilerin faiz oranı da emekliler için düşük tutulacak.

    PTT EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI

    PTT, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile emeklilere özel fırsatlar sunar. PTT şubelerine kefil ve teminatsız emeklilik kredisi uygulanabilmektedir. PTT emekli kredilerinin vadesi 3 aydan 60 aya kadar olup, 1.200 liradan 15.000 liraya kadar kredi desteği sağlıyor.

    PTT İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

    PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.

        EMEKLİLERE 60 AYA VARAN KREDİ

        Emeklilerin maddi sorunlarını aşmak adına nakit ihtiyacını karşılayacak kredi imkanı sunan bankalar, bu kredi ile birlikte emeklilerin derdine derman olmaya çalışacak. 60 aya varan vade seçeneği ile ödemede kolaylık sağlayacak bankalar, kredi başvurusunda da emeklilere kolaylık sağlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte emekliler 5 yıla varan vade ile kredi çekebilecek. PTT ile bu kredilere ulaşacak emeklilere, ödemede de büyük kolaylık sağlanacak. Bu krediden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu şartlar ise şu şekildedir: Emekli olan kişinin maaşını PTT üzerinden alıyor olması gerekir. Krediden yararlanacak en yüksek yaş 82'dir. Geri ödemelerde kişinin en fazla maaşının yarısı ile ödeme yapacak şekilde ödemeleri ayarlanır. Emekliler için verilecek en yüksek kredi tutarı 80.000 TL'dir. Faiz oranları güne göre değişiklik gösterir. Başvuruları bizzat emekliler kendi adına yapabilmektedir. Kredi kullanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine bizzat başvurabilir ya da 3050'ye T.C. numaralarını göndererek başvuruda bulunabilmektedir.

        GELİRİ OLMAYANLARA DA KREDİ OLANAĞI

        Geçmiş dönemde geliri olmayan kişilere verilen kredi kart limiti en fazla 1.300 TL idi. Yeni alınan kararlar neticesinde bu limit 2.000 TL'ye yükseltildi. Bu anlamda maddi sıkıntı çeken kişiler için destek sağlanmış oldu. Yeni alınan kararlardan bir tanesi ise kişilerin borçlarını 3 ay ödememesi halinde dahi yasal takibe düşmemeleri oldu. Bu karar 2021 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Alınan karar korona virüs dönemi yüzünden alınan ve geçici olan bir karardır.

        PTT İLE ANLAŞMALI BANKALAR NELERDİR?

        PTT emekli kredisi alma imkânı sunan PTT ile anlaşmalı bankalar şunlardır: Aktif Bank, 2021 PTT emekliler için kredi kampanyasının şartlarını "N Kolay Emekli Kredisi" başlığı altında açıklar. Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 emekliler için olan kredi kampanyasını "Emekliye Özel Kredi Kampanya" başlığı altında açıklar. Halkbank, 2021 emekliler için olan kredi kampanyasının şartlarını "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" başlığı altında açıklar. Ziraat Bankası, 2021 emeklilere sağladığı kredi fırsatlarını "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" başlığı altında açıklar. Deniz Bank, yaptığı açıklamada "Her Derde Deva İhtiyaçKredisi" başvurularının PTT işyerlerinde de bulunduğunu duyurur.



        EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

        Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Vakıf katılım Bankası emeklilere faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalardır. Bu bankalar, belirli koşullar altında emeklilere kar payı alarak finansal destek sunar. Bu konuda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan koşullar şu şekilde sıralanabilir;
        Banka tarafından belirlenen kredi yaşı açılmamış olması gerekir. Bu durumda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşların 75 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

        Maaş durumu göz önünde bulundurulduğunda hiçbir bankadan kredi alınmamalıdır. Aylık taksitler kapsamında, gerekli kredi tutarının emekli vatandaş maaşının %70'ini geçmemesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi PTT'den acil nakit ihtiyacı olanlara anında 80.000 TL! SMS ile başvurun hemen alın! İşte yapılması gereken tek işlem!