Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.02.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2021 16:10
    ABONE OL

    Uzman isimden çarpıcı altın yorumu! o seviyelere kadar çıkacak! Özellikle bu akşam...

    Yatırımını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Şubat ayının ilk günlerinde altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Analistler, altının bu akşam da aynı şekilde seyir etmesi söz konusu olursa yapacağı hareketlerin olumlu yönde olacağını dile getirdi. Peki, , çeyrek, cumhuriyet, , ne kadar oldu? İşte haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    Gram altın o seviyelere kadar çıkacak! Özellikle bu akşam...

    Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.



    Koronavirüs salgın endişesinden dolayı harcamalar hız kesmeden artış göstermeye devam ediyor. Şubat aylarının başında 435 TL seviyesinde satışa çıkan gram altın 410 TL seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları, ABD sınırlarında devasa teşvik paketlerine ek enflasyon beklentileri ile beraber TSİ 07:59 olarak yüzde 0,30 yükselişe geçti. Altın fiyatlarında gün içinde ons başına 1843,92 seviyesinde işlem görmesi ön görülürken bu haftaki ons fiyat yükselişleri şubat ayının ilk günlerine yeniden dönmesini sağladı.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın dünü günü 419 liradan tamamlamasının ardından yeni günde 416,76 TL alış 416,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 681,00 TL alış 701,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.361,00 TL alış 1.394,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın 2.773,83 TL alış 2.845,49 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Altının ons fiyatı 1.842 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını 2.713,00 TL alış 2.759,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

        UZMAN İSİMDEN KRİTİK ALTIN AÇIKLAMASI!

        1836 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın fiyatları ardından Stratejist Tunç Şatıroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altının bu akşam da aynı şekilde seyir etmesi söz konusu olursa yapacağı hareketlerin olumlu yönde olacağını dile getirdi.

        HEDEF 485 TL

        Şubat ayının ilk günlerine 435 TL seviyesinden giriş yapan gram altın dolar / TL seviyesinin zayıflamasının ardından 410 TL ye kadar aşağı yönlü hareket yaptı. Bu durum yatırımcıların bir hayli hayal kırıklıkları ile yüzleşmesine neden olsa bile gösterdiği yüzde 2 oranındaki artış ile yeniden 420 TL seviyesine çıktı. Biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy tarafından gelen açıklamalara göre yakın zamanda altının 422 TL seviyesinden 434 TL seviyesine bunun ardından da 485 TL seviyesine kadar yeniden çıkacak olduğu aktarıldı.

        ALTINDA KISA VADELİ BANT HAREKETİ BEKLİYORUZ

        Ziraat Yatırım güncel altın yorumlarını şu şekilde paylaştı;

        Yaşanan düşüşlerin ardından bu hafta toparlanmaya çalışan değerli maden dün hafif yükselişle günü 1.842,5 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin şu aşamada yükselmekte zorlanması ve dolardaki baskının belirginleşmesi değerli maden için destekleyici. Diğer yandan, dün enflasyon verisinin zayıf gelmesi enflasyonist beklentileri azaltması değerli madende toparlanmayı devam etmesini engellediği söylenebilir. Bu çerçevede, değerli madende kısa vadeli bant hareketi bekliyoruz ki 1.827 - 1.858 hareket alanı olarak izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında yukarıda 1.865 direnci, aşağıda ise 1.815 desteği izlenebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Uzman isimden çarpıcı altın yorumu! Gram altın o seviyelere kadar çıkacak! Özellikle bu akşam...