Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.
Koronavirüs salgın endişesinden dolayı harcamalar hız kesmeden artış göstermeye devam ediyor. Şubat aylarının başında 435 TL seviyesinde satışa çıkan gram altın 410 TL seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları, ABD sınırlarında devasa teşvik paketlerine ek enflasyon beklentileri ile beraber TSİ 07:59 olarak yüzde 0,30 yükselişe geçti. Altın fiyatlarında gün içinde ons başına 1843,92 seviyesinde işlem görmesi ön görülürken bu haftaki ons fiyat yükselişleri şubat ayının ilk günlerine yeniden dönmesini sağladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın dünü günü 419 liradan tamamlamasının ardından yeni günde 416,76 TL alış 416,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 681,00 TL alış 701,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.361,00 TL alış 1.394,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.