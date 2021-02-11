UZMAN İSİMDEN KRİTİK ALTIN AÇIKLAMASI!

1836 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın fiyatları ardından Stratejist Tunç Şatıroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altının bu akşam da aynı şekilde seyir etmesi söz konusu olursa yapacağı hareketlerin olumlu yönde olacağını dile getirdi.

HEDEF 485 TL

Şubat ayının ilk günlerine 435 TL seviyesinden giriş yapan gram altın dolar / TL seviyesinin zayıflamasının ardından 410 TL ye kadar aşağı yönlü hareket yaptı. Bu durum yatırımcıların bir hayli hayal kırıklıkları ile yüzleşmesine neden olsa bile gösterdiği yüzde 2 oranındaki artış ile yeniden 420 TL seviyesine çıktı. Biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy tarafından gelen açıklamalara göre yakın zamanda altının 422 TL seviyesinden 434 TL seviyesine bunun ardından da 485 TL seviyesine kadar yeniden çıkacak olduğu aktarıldı.