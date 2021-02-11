Bankalar, yılın bazı dönemlerinde çiftçilere destek olmak amacıyla çeşitli kredi paketleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda 5 banka, çiftçilere özel imkanlar ile kredi vermektedir. Koronavirüs salgını döneminde çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla bankalar özel kredi paketlerini açıkladı. Bu paketler kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Özellikle Ziraat Bankası her kesimden müşterisini olduğu gibi çiftçi müşterilerini de 2021 yılında desteklemeye devam etmektedir. Ziraat Bankası özel büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, arı yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler için kredi vermektedir. Peki, Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır? Çiftçi tarım kredisi veren bankalar hangileri? İşte detaylar...
ÇİFTÇİ TARIM KREDİSİ NASIL ALINIR?
Bankaların çiftçiler için özel sunmuş olduğu krediden yararlanabilmek için çiftçilerin bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır;
- T.C. vatandaşı olmak,
- Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
- Kredi notunun uygun olması,
- Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,
- Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması
ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ KREDİSİ 2021
Ziraat Bankası 2021 yılında tüm müşterilerini başlattığı çeşitli kredi kampanyaları ile desteklemeye devam etmektedir. Bu noktada çiftçilerimiz de unutulmamaktadır. Verilen kredilerin faiz oranları oldukça uygun olmakta ve vadeleri çiftçilerin hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
Hayvancılık ve su ürünleri kredisi
Tarımsal mekanizasyon kredisi başlıkları altında çiftçilerimize kredi imkanı sunulmaktadır.
Ayrıca Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize devlet destekli olarak tarım sigortası da yapılmaktadır. Ziraat Bankası' nın çiftçilere yönelik olarak verdiği kredilerin ortak özellikleri vardır. Bu krediler HASAT ÖDEMELİ olup faiz oranları yıllık %5- %6 civarlarındadır. Kredinin 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ olduğu söylenmektedir. Ancak ödeme durumu çiftçilerin durumlarına göre değişecektir. Yıl sonunda çiftçi kar ederse ve cirosunda artış meydana gelirse krediyi 2 yıl geri ödemesiz olarak kullanmaz ve taksitlerini devamlı olarak öder. Ancak mali durumu iyi değilse tercihen krediyi durumu düzelene kadar 2 yıl ödemesiz olarak kullanabilir.
ZİRAAT BANKASI TARIM KREDİSİ
Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kredilerden bir diğeri de tarımsal mekanizasyon alımlarına yönelik olarak verilmektedir. Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösterecek olan üreticilerin tarım aletleri alması için uygun faiz oranları ile krediler verilmektedir. Verilen bu krediler ile alınacak olan ekipmanlar; traktör, hasat malzemeleri, çayır biçme, balya yapma, silaj makinesi, yem karma makinesi, patoz, yemlik, suluk, balık bulma cihazları vb. ekipmanlar alınabilmektedir.