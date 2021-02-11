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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 15:29
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    • 11.02.2021 15:29
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    2021 kredisi nasıl alınır? Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 tarım kredisi alma şartları!

    döneminde lerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla bankalar ni açıkladı. Bu paketler kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Özellikle her kesimden müşterisini olduğu gibi çiftçi müşterilerini de 2021 yılında desteklemeye devam etmektedir. Ziraat Bankası özel büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, arı yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler için kredi vermektedir. Peki, ? hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 Çiftçi kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

    Bankalar, yılın bazı dönemlerinde çiftçilere destek olmak amacıyla çeşitli kredi paketleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda 5 banka, çiftçilere özel imkanlar ile kredi vermektedir. Koronavirüs salgını döneminde çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla bankalar özel kredi paketlerini açıkladı. Bu paketler kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Özellikle Ziraat Bankası her kesimden müşterisini olduğu gibi çiftçi müşterilerini de 2021 yılında desteklemeye devam etmektedir. Ziraat Bankası özel büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, arı yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler için kredi vermektedir. Peki, Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır? Çiftçi tarım kredisi veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

    ÇİFTÇİ TARIM KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Bankaların çiftçiler için özel sunmuş olduğu krediden yararlanabilmek için çiftçilerin bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır;

    - T.C. vatandaşı olmak,
    - Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
    - Kredi notunun uygun olması,
    - Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,
    - Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması

    ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ KREDİSİ 2021

    Ziraat Bankası 2021 yılında tüm müşterilerini başlattığı çeşitli kredi kampanyaları ile desteklemeye devam etmektedir. Bu noktada çiftçilerimiz de unutulmamaktadır. Verilen kredilerin faiz oranları oldukça uygun olmakta ve vadeleri çiftçilerin hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

    Hayvancılık ve su ürünleri kredisi

    Tarımsal mekanizasyon kredisi başlıkları altında çiftçilerimize kredi imkanı sunulmaktadır.

    Ayrıca Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize devlet destekli olarak tarım sigortası da yapılmaktadır. Ziraat Bankası' nın çiftçilere yönelik olarak verdiği kredilerin ortak özellikleri vardır. Bu krediler HASAT ÖDEMELİ olup faiz oranları yıllık %5- %6 civarlarındadır. Kredinin 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ olduğu söylenmektedir. Ancak ödeme durumu çiftçilerin durumlarına göre değişecektir. Yıl sonunda çiftçi kar ederse ve cirosunda artış meydana gelirse krediyi 2 yıl geri ödemesiz olarak kullanmaz ve taksitlerini devamlı olarak öder. Ancak mali durumu iyi değilse tercihen krediyi durumu düzelene kadar 2 yıl ödemesiz olarak kullanabilir.

    ZİRAAT BANKASI TARIM KREDİSİ

    Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kredilerden bir diğeri de tarımsal mekanizasyon alımlarına yönelik olarak verilmektedir. Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösterecek olan üreticilerin tarım aletleri alması için uygun faiz oranları ile krediler verilmektedir. Verilen bu krediler ile alınacak olan ekipmanlar; traktör, hasat malzemeleri, çayır biçme, balya yapma, silaj makinesi, yem karma makinesi, patoz, yemlik, suluk, balık bulma cihazları vb. ekipmanlar alınabilmektedir.

        KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

        Verilecek olan tarımsal mekanizasyon kredisi ilgili yılda bakanlar kurulu tarafından yapılacak olan açıklamalar doğrultusunda kullandırılmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılmak üzere alınacak olan bu krediler sadece sıfır değil ikinci el ekipman alımlarında da kullandırılacaktır. Tarımsal mücadele için alınacak olan aletler dışında, Zirai kredilendirme belgesi olan ekipmanların alımları için kredi verilecektir. Bu kapsamda alacağınız ekipmanları Ziraat Bankası tarafından verilen düşük faizli krediler yardımı ile kullanabilirsiniz. Çiftçi Borç Yapılandırma içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        ŞEKERBANK

        Şekerbank Tarım Kredisi ile yalnızca çiftçiler özel 60 aya varan vade imkanıyla kredi paketi uygulanmaktadır. Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulan kredide ayrıca aylık ya da yıllık ödeme yapmak mümkün kılınıyor.

        Denizbank

        Denizbank çiftçilere sunmuş olduğu kredi ile 36 ay vade imkanı sunarken 50 bin liraya varan acil nakit kredisi veriyor. Kredi için başvurular şubeye gitmeye gerek kalmadan SMS yoluyla alınıyor. Bankanın şartlarına uygun olan çiftçilerin kredisi onaylanarak, kısa süre içerisinde talep ettikleri tutar hesaplarına yatırılıyor.

        TEB

        Türkiye Ekonomi Bankası tarafından oluşturulan kredi ile çiftçilerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olunuyor. Çiftçinin hasat zamanında yaşayacağı maddi sorunların giderilmesi, yeni tarımsal faaliyetler için gerekli sermaye oluşturulması, hayvancılık alanında yem giderlerinin karşılanması gibi birçok alanda 60 ay vade imkanı ile kredi sunulmaktadır.

        ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ NEDİR?

        Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

        Başvuru Şartları Nelerdir?

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        * Türkiye'de yerleşik olmak

        * 18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

        * Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

        *Asgari lise mezunu olmak

        *Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak

        *Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

        * Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak gibi şartler bulunmaktadır.
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        Haberler Ekonomi 2021 Çiftçi kredisi nasıl alınır? Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 tarım kredisi alma şartları!