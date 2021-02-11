ÇİFTÇİ TARIM KREDİSİ NASIL ALINIR?

Bankaların çiftçiler için özel sunmuş olduğu krediden yararlanabilmek için çiftçilerin bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır;

- T.C. vatandaşı olmak,

- Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

- Kredi notunun uygun olması,

- Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,

- Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması