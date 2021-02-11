Emsal yarattı! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten... Devlet desteği ile kurdu!

Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten... Mantar yetiştiriciliği son zamanlarda oldukça desteklenen tarım ürünlerinden biridir. Ancak mantar yetiştiriciliği için belirli kursları almak sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Bu anlamda Yozgat'ın Çandır Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında üretim yaparak istihdamı artırıp göçü önlemeyi hedefliyor. Çandır Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "KOP'la istiridye mantarı üretiyorum, refaha kavuşuyorum" projesi hazırlandı.
Hazırladıkları mantar çadırları projesine KOP ve ORAN'dan destek aldıklarını dile getiren Örgün, "Aldığımız desteklerle ilçemizi Orta Anadolu'da mantar yetiştirme merkezi yapmak gibi idealimiz var." diye ifade etti. Sözlerinin devamında Örgün "Projemizin ilk safhasında KOP'tan aldığımız destekle halk eğitim merkezi kanalıyla 135 kursiyerimize kurs verildi.
Sertifika alan kursiyerlerimize de proje kapsamında 6 ay boyunca 15'er kişi olarak dönüşümlü istihdam sağlayacağız." dedi. Vatandaşları mantar üretimine teşvik ettiklerini belirten Örgün, "Proje uygulama alanı olan belediyemize ait 8 bin metrekare alanı parselleyerek mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımıza sembolik rakamlarla kiralayacağız." şeklinde ifade etti.
Örgün vatandaşlara destek olacaklarını "Vatandaşımızın çadırlarda ürettiği mantarı da belediye olarak pazarlayıp destek olacağız. Dolayısıyla üreten, istihdam sağlayan aynı zamanda kazanan bir toplum haline dönüşeceğiz." sözleriyle belirtti.