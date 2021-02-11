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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 09:44
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    • 11.02.2021 09:49
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    yayınlandı! yine dopdolu! Televizyon kampanyası…

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan yine dopdolu özellikle televizyon kampanyası oldukça dikkat çekiyor. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat 2021 yayınlandı!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Televizyondan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara, dikiş makinesinden saate, kadın erkek ve çocuk giyim ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar daha pek çok yelpazede ürün sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yaparak BİM marketlerden alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 ŞUBAT 2021

    FakirHarvey Saç Düzleştiricisi·
    • Tourmaline seramik kaplı plakalar
    • 200°C'ye kadar ulaşan sıcaklık

        AltusCam Baskül
        • LCD Ekran
        • Kaymayan ayaklar

        oyuncaklar

        siyah nokta temizleyici

            dikiş makinesi

            ev giyim

            ütü masası

                mutfak ürünleri

                Kumtel set üstü ocak

                erkek ev giiym

                    cam ürünler

                    kek tabaği

                    pişirme ürünleri
                        Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat 2021 yayınlandı! BİM aktüel ürünler yine dopdolu! Televizyon kampanyası…