FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir. Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır.

Tasarrufla Ev şirketi, Birevim şirketine ait bir marka olmakla birlikte, marka bünyesindeki sistemlerin tamamı yine Birevim tarafından sunulmaktadır. Sağlanan hizmetlerle müşterilere büyük olanaklar sağlanmakta ve gayrimenkul sektöründe önemli işlere imza atılmaktadır. Türkiye genelinde birçok kişi en uygun maliyet rakamlarıyla konut satın alabilmektedir. Satın alma sürecinde ev satın almak isteyen birey taksit ve bütçe planlaması yaparak ve dilediğinde yeniden yapılandırma talep ederek ev sahibi olabilmektedir.