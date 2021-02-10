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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 16:15
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    • 10.02.2021 16:19
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    Milyonlara peşinatsız siz ev alma fırsatı! Devlet güvencesinde 'Faizsiz konut' nasıl alınır?

    Ev alırken e bulaşmak istemeyenlerin rağbet ettiği sistemine devlet güvencesi geliyor. Faizsiz katılım sistemiyle evi kendi değerinde satın alma imkanınız bulunuyor. Faiz oranlarının yükselmesi sonrasında müjdesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. anlayışıyla hizmet veren birçok firma, müşteriye vade süresini belirleme olanağı sunarak ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. sistemindeki bireylerin firmaya güven duyması gerekmektedir. Peki son dakika ne oldu? ? Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi detayları nedir?

    takvim.com.tr
    Devlet güvencesinde 'Faizsiz konut' nasıl alınır?

    Faizsiz katılım ile bir evi kendi değerinde ve ayırdığı bütçenin tamamı eve gidecek şekilde satın almak mümkün olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Sektörü disipline etmek adına çalışma yapılıyor" demişti. Yüksek faiz oranları sebebiyle birçok kişi faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır konusunda araştırma yapmakta. Tasarrufla Ev anlayışıyla hizmet veren birçok firma, müşteriye vade süresini belirleme olanağı sunarak ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. Tasarrufla Ev sistemindeki bireylerin firmaya güven duyması gerekmektedir. Peki konut kredisi faiz oranları son dakika ne oldu? Faizsiz ev nasıl alınır? Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi detayları nedir?

    Faizsiz ev sistemi Türkiye'deki toplam konut satışının yüzde 15'lik bir kısmına karşılık geliyor. Son yıllarda bu alandaki firma sayısı oldukça arttı ve bu artış bazı riskleri de beraberinde getirdi.

    FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİ NEDİR?

    Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir. Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır.

    Tasarrufla Ev şirketi, Birevim şirketine ait bir marka olmakla birlikte, marka bünyesindeki sistemlerin tamamı yine Birevim tarafından sunulmaktadır. Sağlanan hizmetlerle müşterilere büyük olanaklar sağlanmakta ve gayrimenkul sektöründe önemli işlere imza atılmaktadır. Türkiye genelinde birçok kişi en uygun maliyet rakamlarıyla konut satın alabilmektedir. Satın alma sürecinde ev satın almak isteyen birey taksit ve bütçe planlaması yaparak ve dilediğinde yeniden yapılandırma talep ederek ev sahibi olabilmektedir.

        FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

        Sistemin Avantajları:

        * Sıfır peşinat ya da düşük peşinat miktarlarıyla giriş yapabilir,

        * Krediye uygun olmayan konut ya da arsa gibi gayrimenkulleri satın alabilir,

        * Araba, arsa gibi sahip olduğun yatırımlar peşinat olarak sunabilir,

        * Yakın dönemde yasal takip yaşamış olsan bile sisteme kabul edilebilirsin,

        * Sisteme katıldıktan sonra belirtilmeyen ek masraflarla karşılaşmazsın.

        FAİZSİZ EV DEVLET GÜVENCESİNDE SON DURUM NE OLDU?

        Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen talimatın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında çalışmalara başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından; "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Böyle bir kanun teklifi verilmesi hususunda adım atacağız" açıklaması yapılmıştı.

        Taslak çalışmasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı taslak çalışmasını tamamlar tamamlamaz kanun teklifini TBMM gündemine sunacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında yürütülen çalışmalara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından da destek veriliyor.

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        Haberler Ekonomi Milyonlara peşinatsız faizsiz ev alma fırsatı! Devlet güvencesinde 'Faizsiz konut' nasıl alınır?