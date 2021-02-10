Bu şartlara uyan herkese her ay 1037 TL maaş verilecek! Milyonlar resmen sıraya girdi! İşte başvuru formu...

Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037,96 TL muhtaç aylığı destek ödemesi için detaylar geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1037,96 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen muhtaç aylığına dair bilgiler...
MUHTAÇ AYLIĞI KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuruya ilişkin bilgiler, başvuru şartları "Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır." ifadeleri ile şu şekilde duyuruldu:
- Sosyal güvencesi olmaması,
- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
MUHTAÇ AYLIĞINI KİMLER ALAMAZ?
Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;
-Aylık düzenli geliri bulunanlar,
-Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,
-Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,
-Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.