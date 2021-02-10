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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 16:58
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    • 10.02.2021 16:58
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    'den anında alabilirsiniz! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardımları

    Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri merak ediliyor. Türkiye'de çok rakamda vatandaş pandemi sürecinin tesirleri sebebiyle güç bir süreçten geçiyor. Çalışma yaşamını doğrudan vuran ve ikinci salgın riski sebebiyle yasakların geri geldiği son yarıyıllarda vatandaşlar güçlük yaşayabiliyorlar. Bu anlamda çalışamayan, hasta durumda olan, yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara durumlarına göre ından, Belediyelerden, Kaymakamlıklardan ödemeler yapılır.

    takvim.com.tr
    PTT'den anında alabilirsiniz! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara...

    Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri merak ediliyor. 2021 senesinin devlet dayanakları asgari ücret ve memur ücretlerine yapılan zamlar sonrasında arttı. Çok sayıda müessese ödemelerini yeni sene meblağlarında ödemeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu aracı olduğu tüm takviye, destek ve ücret ödemelerini zamlı meblağlardan ödemeye başladı. Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

    2021 YILI EKONOMİK YARDIM PAKETLERİ

    Bazı destekler için özel koşulların sağlanmasını talep eden devlet kurumları bazı destekler için ise temel şartların sağlanmasının yardımı alabilmek için yeterli olduğunu söyledi. İşte pandemi sürecinin devlet destekleri.

    KİRA YARDIMI

    Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 TL kira yardımı ödeyecek.

    Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

        ÇALIŞMAYAN ANNELERE ÖDEME

        Sadece çalışan annelere değil çalışmayan annelere de ödeme yapılıyor. Anne olan herkese ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira para desteği, 202 TL emzirme desteği veriliyor.

        ÇALIŞAMAYANLARA ÖDENEN YARDIMLAR

        Çalışamayan, hasta durumda olan, yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara durumlarına göre Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından, Belediyelerden, Kaymakamlıklardan ödemeler yapılır.

        Bu ödemelerin bazıları ise barınma yardımı, yakacak yardımı, yaşlı maaşı, evde bakım parası, elektrik yardımı, gıda yardımı, nakit destek, öğrenciler için burs, eğitim yardımı, sağlık yardımı olarak sıralanıyor.

        MAMA VE BEZ YARDIMLARI

        Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir. Ocak 2021 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

            SÜT YARDIMLARI

            Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir. Ocak 2021 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

            CENAZE YARDIMI

            Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır. Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat edenler için de cenaze yardımı ödemesi yapılır. Cenaze yardımı ödemesi 2020 yılında 801 TL olarak ödeniyordu. 2021 yılında zamlanan cenaze yardımı ödemesi 917 TL olarak ödenecek.
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            Haberler Ekonomi PTT'den anında alabilirsiniz! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardımları