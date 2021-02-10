Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri merak ediliyor. 2021 senesinin devlet dayanakları asgari ücret ve memur ücretlerine yapılan zamlar sonrasında arttı. Çok sayıda müessese ödemelerini yeni sene meblağlarında ödemeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu aracı olduğu tüm takviye, destek ve ücret ödemelerini zamlı meblağlardan ödemeye başladı. Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.
2021 YILI EKONOMİK YARDIM PAKETLERİ
Bazı destekler için özel koşulların sağlanmasını talep eden devlet kurumları bazı destekler için ise temel şartların sağlanmasının yardımı alabilmek için yeterli olduğunu söyledi. İşte pandemi sürecinin devlet destekleri.
KİRA YARDIMI
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 TL kira yardımı ödeyecek.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.