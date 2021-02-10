İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için birçok banka kampanya düzenliyor. Kamu bankaları da uygun faiz oranlarıyla krediler sunmaya devam ediyor. Halkbank'tan gelen bilgiye göre; emeklilere 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları internet üzerinden de yapılabiliyor.
HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi HalkBank'tan maaş alan ve maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine özel 100 bin TL'ye kadar sunulan kredi paketidir.
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu için internet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve HalkBank Şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.
GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketi kapsamında krediyi kullanan müşterilerine 5 farklı şekilde ödeme planı oluşturabiliyor. İşte kredi için sunulan geri ödeme seçenekleri;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.