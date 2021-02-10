BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir. İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı %1,66, tahsis ücretsiz faiz oranı ise %1,71 olarak uygulanacaktır.