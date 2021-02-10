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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 15:43
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    • 10.02.2021 15:43
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    384 TL taksitle 10 bin TL kredi müjdesi! Milyonlarca emekli faydalanabilecek! başvuru nasıl yapılır?

    Halkbank'tan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları başladı. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını kredilerle kapatabiliyor. Halkbank'tan sunulan yeni kampanyayla; vatandaşlar 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi gelebilecek. İnternet şubesi, mobil şube ve Halkbank şubeleri aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak mümkün. Kredilerde tahsis ücretli faiz oranı %1,66, tahsis ücretsiz faiz oranı ise %1,71 olarak uygulanacak.

    takvim.com.tr
    384 TL taksitle 10 bin TL kredi müjdesi! Milyonlarca emekli faydalanabilecek!

    İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için birçok banka kampanya düzenliyor. Kamu bankaları da uygun faiz oranlarıyla krediler sunmaya devam ediyor. Halkbank'tan gelen bilgiye göre; emeklilere 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları internet üzerinden de yapılabiliyor.

    HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi HalkBank'tan maaş alan ve maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine özel 100 bin TL'ye kadar sunulan kredi paketidir.

    HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu için internet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve HalkBank Şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

    GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

    HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketi kapsamında krediyi kullanan müşterilerine 5 farklı şekilde ödeme planı oluşturabiliyor. İşte kredi için sunulan geri ödeme seçenekleri;

    Aylık eşit taksitli,

    Artan taksitli,

    Azalan taksitli,

    3 ayda bir eşit taksitli,

    Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

        Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

        İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir. İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı %1,66, tahsis ücretsiz faiz oranı ise %1,71 olarak uygulanacaktır.

        (Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 15.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 46,97 TL' dir.)

        Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
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        Haberler Ekonomi 384 TL taksitle 10 bin TL kredi müjdesi! Milyonlarca emekli faydalanabilecek! Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?