Milyonlarca ev sahibi ve kiracı yeni ayın kira artış oranını araştırarak bu konu hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilecek? İşte merak edilen bilgiler...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.