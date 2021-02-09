Milyonlarca ev sahibi ve kiracı yeni ayın kira artış oranını araştırarak bu konu hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilecek? İşte merak edilen bilgiler...
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.
KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 12,53
Zam bedeli: 125.3 lira
Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira
OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.
TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.
Yİ-ÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,66 arttı
Verilere göre, Yİ-ÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.