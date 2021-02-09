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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 18:52
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    • 09.02.2021 18:52
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    Şubat ayı ? ? Hesaplama işlemi...

    Şubat ayı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre pek çok detay netlik kazandı. Bu bağlamda ev sahipleri ve kiracılar Şubat ayı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte kira hesaplama işlemine dair bilgiler...

    Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracı yeni ayın kira artış oranını araştırarak bu konu hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilecek? İşte merak edilen bilgiler...

    ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

    KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ

    Mevcut kira bedeli: 1000 lira

    Zam oranı: yüzde 12,53

    Zam bedeli: 125.3 lira

    Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira

    OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

    TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

    Yİ-ÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,66 arttı
    Verilere göre, Yİ-ÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.

        Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,46, imalatta yüzde 2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,72, su temininde yüzde 15,61 artış oldu.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 34,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,02, enerjide yüzde 3,22, sermaye malında yüzde 28,34 artış yaşandı.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,28, enerjide yüzde 2,99, sermaye malında yüzde 1,48 artış görüldü.

        Yıllık en düşük artış yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 3,39 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri izledi. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,55, metal cevherleri yüzde 42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        En fazla aylık azalış yüzde 1,61 ile metal cevherleri, yüzde 0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 15,61, tütün ürünleri yüzde 15,44, diğer ulaşım araçları yüzde 10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

        OCAKTA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN MANDALİNA, EN ÇOK DÜŞEN İSE KARNABAHAR OLDU

        Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,77 ile mandalinada yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 45,79 ile karnabahar oldu.

        Geçen ay mandalinadaki fiyat artışını yüzde 25,5 otoban geçiş ücreti, yüzde 21,29 ile salatalık izledi.

        Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21,03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18,85 ile çarliston biber, yüzde 14,6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı.

        Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45,79 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 12,2 ile bot (çocuk için), yüzde 11,72 ile kabak izledi.

            AYLIK BAZDA ARTIŞ

            Ana harcama grupları itibarıyla Ocak 2021'de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut, yüzde 2,9 ile ev eşyası oldu.

            Ocak 2021'de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,37 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. Bu grubu yüzde 0,03 ile eğitim izledi.

            YILLIK DEĞİŞİMLER

            TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası, yüzde 21,43 ile ulaştırma grubunda görüldü.

            Ocak 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,35 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim olarak belirlendi.

            Ocak 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30'unun ortalama fiyatında değişim olmadı, 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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            Haberler Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilecek? Hesaplama işlemi...