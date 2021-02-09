Bursa 4'üncü Bölge Adliye Mahkemesi'nden kiracılar için emsal bir karar geldi. Buna göre, Restoran işleten bir kiracı 23 bin liralık kirasını ödeyemediğini söyleyerek, mahkemeye başvurdu. Kirada yüzde 50 indirim talep eden esnafın, içinde bulunduğu durum gözetilerek, tedbir kararı verildi. Kirası da 11 bin 500 liraya indirildi.
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, alınan kararın detaylarını aktararak pandemi döneminde kira sözleşmeleri hakkında bilgi verdi.
Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan işyerlerindeki kiracıların kira bedelinde indirim talebinde bulunabileceklerini belirten Doç. Dr. Yeniocak, kiracıların indirimden başka, ödemenin ertelenmesi ve/veya taksitlendirilmesi gibi taleplerde bulunma hakkına da sahip olduklarını söyledi.