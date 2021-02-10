Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 09:55
    ABONE OL

    kaç TL? 10 Şubat Çarşaa dolar fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...

    Haftanın üçüncü işlem gününde , ve sterlin kurundaki son gelişmeleri ve fiyatları merak edenler sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sıklaştırdı. Geçtiğimiz haftalarda faiz kararı öncesi 'ın açıklamalarıyla döviz piyasasında önemli düşüşler yaşandı. Döviz mevduatların azalması ve TL’de güçlenme eğilimi, ekonomideki normalleşme adımlarının güçlenen ekonomiye dair beklentilerin artması şeklinde yorumlanıyor. Peki, dolar, ? 10 Şubat ? İşte

    takvim.com.tr
    Dolar kaç TL? 10 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...

    Döviz piyasasının yakından takip ettiği faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklama gelmişti. Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı.

    Son dakika döviz kurları verilerine göre 10 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar kuru 7,06 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,57 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,77 TL'de bulunuyor.

    10 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI

    İngiliz Sterlini 9,78 TL
    Amerikan Doları 7,08 TL
    Euro 8,58 TL
    İsviçre Frangı 7,94 TL
    Japon Yeni 0,06 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,89 TL
    Norveç Kronu 0,83 TL
    Danimarka Kronu 1,15 TL
    Avustralya Doları 5,48 TL
    Kanada Doları 5,57 TL
    İsveç Kronu 0,85 TL

    2021 YILINDA DOLAR KURUNDAKİ ZAYIF SEYİR GÜÇLENDİ

    Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.

    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Ağbal, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü riskler oluşması durumunda Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Ağbal yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması konusunda sabırlı olunacağının altını çizerken, bu seviye için 2023'ü işaret etti. Ağbal,'ın bu açıklamaları pozitif reel faizin süreceği olarak algılanırken, uzmanlar dolar kuru için bu açıklamaların aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 10 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...