Dolar kaç TL? 10 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...

Ağbal yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması konusunda sabırlı olunacağının altını çizerken, bu seviye için 2023'ü işaret etti. Ağbal,'ın bu açıklamaları pozitif reel faizin süreceği olarak algılanırken, uzmanlar dolar kuru için bu açıklamaların aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.