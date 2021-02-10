



"GBTC yatırımı, yönetilen varlıkların maksimum yüzde 15'i ile sınırlandırılmasından dolayı, maksimum 300 milyon dolar olabilir. Bu, efsanevi yatırımcının Bitcoin ile ilgili ilk aksiyonu değil. Wall Street yatırımcısı daha önce koruma fonunun yüzde 30'unu Bitcoin'e aktarmıştı."

KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR?

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.