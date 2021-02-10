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    • 10.02.2021 08:51
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    10 Şubat , eum ve XRP'da son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu?

    Haftanın üçüncü işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başta olmak üzere geniş kapsamlı kurumsal alımların etkisiyle kripto para piyasalarında yeni rekor düzeyler test ediliyor. Dün 48,040 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sırada de 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü. Son 24 saat içinde 45,166 dolar ve 48,003 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşe geçti. Peki,10 Şubat Bitcoin, Ethereum ve XRP'da son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu?

    Bitcoin'de Tesla rallisi hız kesmiyor!

    Başta elektrikli araç üreticisi Tesla olmak üzere, geniş kapsamlı kurumsal alımların egemen olduğu kripto para piyasalarında, yeni rekor düzeyler test ediliyor. Bitcoin 48,049 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.
    Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada, "Nakit varlığının esnekliğini artırarak, getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu.



    Son 24 saat içinde 45,166 dolar ve 48,003 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşle 45,901.61 dolara çekilirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 862 milyar dolardan 852 milyar dolara geriledi.

    Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolar artış ile 1 trilyon 363.85 dolardan, 1 trilyon 374.95 milyar dolara yükseldi.
    Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 19 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.
    Toplam 8,420 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,5915 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 226 milyar dolardan, 211 milyar dolara geriledi.



        Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Tesla Bitcoin ile ödeme alacağını duyurdu" başlıklı analizinde, şöyle dedi:
        "Elon Musk'ın şirketi Tesla, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından Bitcoin ile ödeme alacağını duyurdu. Tesla, MicroStrategy gibi şirketlerin izinden giderek rezervine Bitcoin ekledi. Haberin ardından ödeme alacağını da açıklayan şirket, aldığı Bitcoin'leri hemen nakde dönmeyecek, rezervine ekleyecek.



        "BitcoinCash top 10 listesindeki yerini Dogecoin'e bıraktı. Bitcoin zincirinde oluşan sert çatallanmanın ürünü olan BCH, Stellar ve Dogecoin'in gerisinde kalarak 12. Sıraya yerleşti.
        "Yatırımcı Bill Miller Bitcoin'e yatırım yapmayı planladığını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na GrayScale Bitcoin Trust yoluyla BTC'ye yatırım yapmak için başvuruda bulundu.



        "GBTC yatırımı, yönetilen varlıkların maksimum yüzde 15'i ile sınırlandırılmasından dolayı, maksimum 300 milyon dolar olabilir. Bu, efsanevi yatırımcının Bitcoin ile ilgili ilk aksiyonu değil. Wall Street yatırımcısı daha önce koruma fonunun yüzde 30'unu Bitcoin'e aktarmıştı."

        KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR?

        2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.
        Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.
        Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

            BITCOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR?

            "Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz.
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