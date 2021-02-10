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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 09:40
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    • 10.02.2021 09:40
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    Bankaların topladığı fiziki larla ilgili flaş düzenleme! Değeri böyle belirlenecek

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () bankaların topladığı fiziki ların değerlemesine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre toplanan fiziki altınların karşılığı, asgari olarak milyem değerleri üzerinden belirlenecek

    Bankaların topladığı fiziki altınlarla ilgili flaş düzenleme

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

    Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

    Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenecek.

        Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek.

        Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

        Yönetmelikte yapılan değişiklikle bankaların topladıkları fiziki altınlar için ayar ve ürün bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:

        Ayar

        Ürün

        Milyem

        24 Ayar

        Darphane Ürünleri

        0,995

        24 Ayar

        BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri

        0,995

        24 Ayar

        BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri

        0,992

        22 Ayar

        Darphane Üretimi Ziynet

        0,912

        22 Ayar

        22 Ayar Bilezik

        0,910

        22 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,907

        21 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,855

        18 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,725

        14 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,555

        8 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,2975

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        Haberler Ekonomi Bankaların topladığı fiziki altınlarla ilgili flaş düzenleme! Değeri böyle belirlenecek