Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8'e geriledi.



Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2.7 puanlık azalış ile yüzde 42.9'a düştü.



