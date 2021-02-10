Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 10:11
    ABONE OL

    SON DAKİKA: rakamları açıklandı

    Son dakika göre, genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

    İşsizlik rakamları açıklandı

    genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

    Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8'e geriledi.

    Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2.7 puanlık azalış ile yüzde 42.9'a düştü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: İşsizlik rakamları açıklandı