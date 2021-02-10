Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında yukarı yönlü hamle gösterdi.
Yeni haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 418 lira seviyesinden güne başladı. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 843 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 698 liradan işleme alınıyor. Peki günün altın fiyatlarına göre Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 10 Şubat 2021 tarihli altın fiyatları..
10 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 419.10
SATIŞ:419.19
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 684,0
SATIŞ: 698.0