Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 09:28
    ABONE OL

    bugün ne kadar oldu? 10 Şubat tam, çeyrek, gram, yarım altın güncel fiyatları

    Haftanın üçüncü işlem gününde hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları yatırımcısı tarafından gün içerisinde anbean takip ediliyor. Yeni haftaya gram fiyatı ile yarım puana yakın bir artışla başladı. ve etkisiyle değişim yaşadı. Peki, , cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

    Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında yukarı yönlü hamle gösterdi.

    Yeni haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 418 lira seviyesinden güne başladı. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 843 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 698 liradan işleme alınıyor. Peki günün altın fiyatlarına göre Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 10 Şubat 2021 tarihli altın fiyatları..

    10 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 419.10

    SATIŞ:419.19

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 684,0

    SATIŞ: 698.0
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Şubat tam, çeyrek, gram, yarım altın güncel fiyatları