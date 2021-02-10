Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında yukarı yönlü hamle gösterdi.