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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 08:33
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    • 11.02.2021 08:33
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    Şubat ayı ilgi çeken otomobil kampanyası! , ve en yeni fiyat listesi; 100 bin TL sıfır faizle 12 ay vade imkanı!

    'nın amiral gemisi modeli ise 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı teklif ediliyor. Skoda Kodiaq ve SUV modellerini 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı ile bu modellere ulaşmak kolaylaşıyor. , 2021 modelleri ise tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, ve Yaris modellerine çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek. Ocak ayında yeni Leon modelini 'de sahneye çıkaran , Şubat ayına yeni Ateca, ve modellerine uyguladığı yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla başladı.

    takvim.com.tr
    100 bin TL sıfır faizle 12 ay vade imkanı! Şubat ayı otomobil kampanyası!

    Şubat ayının sonuna kadar 2020 model senesine ait tüm Skoda modellerinde yüzde sıfır faizli kredi takviyesine erişmek muhtemel olacak. Yeni Skoda Octavia 299 bin 900 TL'den başlayan maliyetlerle ve 100 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor. Toyota ise, 2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek. İşte 100 bin TL sıfır faizle 12 ay vade imkanı! Şubat ayı otomobil kampanyası detayları

    Hatchback segmentinin öne çıkan Skoda Scala modelinde

    Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,
    Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
    Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli olmak üzere 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.

    184 bin 500 TL'den başlayan segmentinin dinamik modeli Skoda Fabia için ise, 50 bin TL kredi tutarı / 12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabiliyor.

    Skoda Kamiq modelinde,

    Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,
    Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
    Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli 100 bin TL kredi 12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteğinin yanı sıra Autocredit ile özel bir teklif daha sunuluyor.

    Toyota'dan şubat ayı kampanyası

    Toyota'nın büyük finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor. 2021 Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modelleri Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar üzerinden 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 fkredi imkanıyla satın alınabilecek.

    Yanı sıra 2020 Toyota RAV4, 200 bin TL tutarında kredi 12 ay yüzde 0.99 faizle kullanılabilecek.

    Toyota'nın finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor. İşte 2021 Toyota Şubat ayı fiyatları...

    Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191.000 TL'den,

    Corolla 2021 benzinli modeller 203.600 TL'den,

    Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL'den,

    Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL'den başlayan fiyatlar ile,

        Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL'den,

        Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 337.200 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.

        Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL'den,

        C-HR Hybrid 2021 modeller de 346.650 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Yeni Yaris 209.200 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL'den

        Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607.850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.

        Toyota'nın şubat kampanyasından yararlanmak isteyenler; markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip; yeni bir Toyota almak istediklerinde "takas" imkanı da bulunuyor.

        Seat Ateca, Leon, Arona ve Ibiza modellerinde faizi sıfırladı

        Seat'ın B segmentindeki temsilcisi Ibiza'nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL'ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanılabiliyor.

        Ibiza'nın DSG versiyonu 197 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satılıyor.

        Seat Arona modellerinde ise 50 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. Seat Arona'lar, 231 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla satılıyor.

            Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler

            Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

            Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

            Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

            Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
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            Haberler Ekonomi Şubat ayı ilgi çeken otomobil kampanyası! Skoda, Toyota ve Seat en yeni fiyat listesi; 100 bin TL sıfır faizle 12 ay vade imkanı!