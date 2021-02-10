Hatchback segmentinin öne çıkan Skoda Scala modelinde

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli olmak üzere 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.

184 bin 500 TL'den başlayan segmentinin dinamik modeli Skoda Fabia için ise, 50 bin TL kredi tutarı / 12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabiliyor.

Skoda Kamiq modelinde,

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli 100 bin TL kredi 12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteğinin yanı sıra Autocredit ile özel bir teklif daha sunuluyor.