Bakıcı derdine son birçok farklı kalemi içeren destek ödemesi için düğmeye basıldı! Beklenen oldu

Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemenin yanında çalışan annelerin iş-hayat balansına katkı sağlamak emeliyle bakıcı yardımı verilmekte. Çalışan anne yardımı ön kayıtları e-devlet parolası ile www.sgk.gov.tr ya da www.sgkegitimlibakici.org internet adresi üzerinden asıllaştırılmakta olup ön kaydını yapan anneye kesin kaydını yaptırmak üzere tarih verilmektedir. Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.