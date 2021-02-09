Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.02.2021 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 09:11
    ABONE OL

    fırsatı! Milyonlara müjde... siz ev nasıl alınır? kredisi faiz oranları son dakika depremi!

    Katılımcı rakamının 250 bini aştığı sistemi legal tertip etme ile güvence altına alınacak. Sabah'tan Özlem Doğaner'in haberine göre siz ev edindirme sistemi de kanunlaşıyor. Faizsiz ve araba işletmelerinin rakamının son yarıyılda çoğalması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak tertip etmeyle işletmelere gerekli koşullar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi. Hazine ve 'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM'nin gündemine getirilmesi bekleniyor.

    Faizsiz ev fırsatı! Milyonlara müjde

    Konut kredisi faiz oranları son dakika yükseldi! Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Faiz oranlarının yükselmesi sonrasında faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi müjdesi araştırılıyor. Faizsiz konut edindirme sistemi de yasalaşıyor. Faizsiz ev ve otomobil şirketlerinin sayısının son dönemde artması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak düzenlemeyle şirketlere zorunlu şartlar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM'nin gündemine getirilmesi bekleniyor. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor. Buna göre, faizsiz ev sisteminin finansal kiralama, factoring ve leasing sektörüne 'tasarruf finansman şirketleri' olarak dördüncü bir sektör olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece sektör Finansal Kurumlar Birliği üyeleri arasında yer alacak. Sisteme para yatıran vatandaşın mağdur olmaması için finansal altyapı oluşturulması için yapılan çalışmalarda, şirketlere birtakım rasyolar getirilecek.


    Sektördeki 35 şirket için asgari sermaye şartının en az 100 milyon TL olması bekleniyor. Ayrıca, bu sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin vade sınırı ve şirketlere yaptıkları projeler için Hazine'ye belli bir oranda karşılık yatırması da gerekecek. Düzenleme ile toplanan paralar, toplanma amacı dışında kullanılamayacak. Şirket, başka alanlardaki faaliyetlerine bu paraları aktaramayacak. Sektör BDDK'nın sıkı denetiminde olacak. Konut sektöründe yaşanan rekorların faizsiz ev sistemindeki bu regülasyonla yeni rekorların kapısını açması bekleniyor.



        Sadece bu değil, yakın zamanda kripto para alım satımı yapan şirketlerle ilgili de yoğun şikayet alan ekonomi yönetiminin bu alanda da harekete geçmesi bekleniyor. Artık bu konuda da daha fazla mağdur oluşmaması için bir an önce önlem almak şart gibi görünüyor.

        FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ NEDİR?

        Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir.

        Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır.

            2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

            Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

            Konut kredisi: 1.52

            Sıfır Konut Kredisi: 1.42

            Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

            Tüketici kredisi: 1.68

            Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

            Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

            Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

            Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Faizsiz ev fırsatı! Milyonlara müjde... Faizsiz ev nasıl alınır? Konut kredisi faiz oranları son dakika depremi!