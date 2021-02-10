Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|32,44
|29,52
|9,89
|Ege Gübre
|240,00
|220,40
|8,89
|Verusa Holding
|61,00
|58,20
|4,81
|GSD Holding
|2,78
|2,66
|4,51
|Netaş Telekomünikasyon
|33,14
|31,82
|4,15
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|7,98
|3,88
|Selçuk Ecza Deposu
|13,74
|13,25
|3,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|11,68
|3,17
|Bursa Çimento
|12,36
|12,00
|3,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|30,92
|2,78
|Bagfaş
|27,16
|26,44
|2,72
|Türk Traktör
|188,80
|184,30
|2,44
|Coca Cola İçecek
|75,60
|73,90
|2,30
|Alarko Holding
|10,90
|10,66
|2,25
|Net Holding
|4,25
|4,16
|2,16
|Migros Ticaret
|45,44
|44,48
|2,16
|Kardemir (D)
|7,15
|7,02
|1,85
|Gübre Fabrikaları
|70,20
|68,95
|1,81
|Alkim Kimya
|19,22
|18,90
|1,69
|Özak GMYO
|5,49
|5,40
|1,67
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|25,38
|25,80
|-1,63
|Halk GMYO
|3,70
|3,76
|-1,60
|Yataş
|16,73
|17,00
|-1,59
|Good-Year
|9,21
|9,35
|-1,50
|Petkim
|5,23
|5,29
|-1,13
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,55
|-1,10
|Şişe Cam
|7,69
|7,76
|-0,90
|Anadolu Grubu Holding
|29,66
|29,90
|-0,80
|Turkcell
|16,69
|16,82
|-0,77
|Aksa Enerji
|11,73
|11,82
|-0,76
|Koza Altın
|136,60
|137,50
|-0,65
|Bizim Mağazaları
|16,74
|16,85
|-0,65
|Karsan Otomotiv
|4,87
|4,90
|-0,61
|Tüpraş
|103,40
|104,00
|-0,58
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,81
|-0,55
|Koza Madencilik
|16,37
|16,46
|-0,55
|Türkiye Sigorta
|7,50
|7,54
|-0,53
|Mavi Giyim
|53,65
|53,90
|-0,46
|Albaraka Türk
|2,20
|2,21
|-0,45
|Çemtaş
|17,54
|17,60
|-0,34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: