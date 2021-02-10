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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 15:43
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    • 10.02.2021 15:43
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    10 Şubat hangileri oldu? , ve ...

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,89 oranında 32,44'den yükselerek işlem gördü. 10 Şubat Çarşamba 2021 hangileri oldu? , ve fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    10 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 32,44 29,52 9,89
    Ege Gübre 240,00 220,40 8,89
    Verusa Holding 61,00 58,20 4,81
    GSD Holding 2,78 2,66 4,51
    Netaş Telekomünikasyon 33,14 31,82 4,15
    Eczacıbaşı İlaç 8,29 7,98 3,88
    Selçuk Ecza Deposu 13,74 13,25 3,70
    İskenderun Demir Çelik 12,05 11,68 3,17
    Bursa Çimento 12,36 12,00 3,00
    Alcatel Lucent Teletaş 31,78 30,92 2,78
    Bagfaş 27,16 26,44 2,72
    Türk Traktör 188,80 184,30 2,44
    Coca Cola İçecek 75,60 73,90 2,30
    Alarko Holding 10,90 10,66 2,25
    Net Holding 4,25 4,16 2,16
    Migros Ticaret 45,44 44,48 2,16
    Kardemir (D) 7,15 7,02 1,85
    Gübre Fabrikaları 70,20 68,95 1,81
    Alkim Kimya 19,22 18,90 1,69
    Özak GMYO 5,49 5,40 1,67

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 25,38 25,80 -1,63
    Halk GMYO 3,70 3,76 -1,60
    Yataş 16,73 17,00 -1,59
    Good-Year 9,21 9,35 -1,50
    Petkim 5,23 5,29 -1,13
    Vakıflar Bankası 4,50 4,55 -1,10
    Şişe Cam 7,69 7,76 -0,90
    Anadolu Grubu Holding 29,66 29,90 -0,80
    Turkcell 16,69 16,82 -0,77
    Aksa Enerji 11,73 11,82 -0,76
    Koza Altın 136,60 137,50 -0,65
    Bizim Mağazaları 16,74 16,85 -0,65
    Karsan Otomotiv 4,87 4,90 -0,61
    Tüpraş 103,40 104,00 -0,58
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,80 1,81 -0,55
    Koza Madencilik 16,37 16,46 -0,55
    Türkiye Sigorta 7,50 7,54 -0,53
    Mavi Giyim 53,65 53,90 -0,46
    Albaraka Türk 2,20 2,21 -0,45
    Çemtaş 17,54 17,60 -0,34

    Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
        Haberler Ekonomi 10 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse, Uluun hisse ve Kartn hisse...