Son dakika çılgın mevduat faizi yarışı: Bankalardan yüksek faiz müjdesi geldi! 100.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarına ilişkin strateji değişikliği, yatırımcıların birikimlerini yeniden vadeli mevduatta değerlendirmelerini sağladı. Şubat ayı itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Şubat ayı vadeli mevduat faiz oranlarını güncelleyen bankaların oranları ve en yüksek kazancı sağlayan bankaları listeledik.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.
Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 100.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?