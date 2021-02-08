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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 12:42
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    • 08.02.2021 12:42
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    Son dakika çılgın mevduat faizi yarışı: Bankalardan yüksek faiz müjdesi geldi! 100.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?

    Bankalarda çılgın mevduat faizi yarışı: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları arttı! Birikimini bankada tutanlar için büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Şubat ayı itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Peki, en yüksek mevduat faiz oranıyla 100.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?

    takvim.com.tr
    Yüksek faiz müjdesi geldi! 100.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?

    Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarına ilişkin strateji değişikliği, yatırımcıların birikimlerini yeniden vadeli mevduatta değerlendirmelerini sağladı. Şubat ayı itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Şubat ayı vadeli mevduat faiz oranlarını güncelleyen bankaların oranları ve en yüksek kazancı sağlayan bankaları listeledik.

    VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

    Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.

    Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 100.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

        Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 100.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

        Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 100.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

        VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

        Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

        Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Son dakika çılgın mevduat faizi yarışı: Bankalardan yüksek faiz müjdesi geldi! 100.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?