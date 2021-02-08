Uyarı yapıldı! Hemen başvurun yoksa paranıza el koyulabilir! Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat! Hemen başvurun yoksa paranıza el koyulabilir! Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut. Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.
BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI
Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.
BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. İşte konuyla ilgili bazı bankaların yaptığı açıklamalar.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.